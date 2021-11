Top nouvelles crypto de la semaine

Au cours de cette semaine, Adidas a annoncé son partenariat avec Coinbase, ainsi qu’avec le terrain de jeu Metaverso The Sandbox. Les offres ont jusqu’à présent une quantité limitée de détails, et elles plongent la puissante marque de vêtements dans sa première incursion majeure dans la technologie de la crypto et de la blockchain.

Un tweet du compte Adidas Originals nous a donné une idée de ce qui va arriver, mais peu ou pas de détails ont encore émergé. Cependant, la communauté crypto sur Twitter a immédiatement spéculé sur d’éventuels NFT associés à la marque.

Morgan Stanley augmente son exposition au BTC

Un autre des faits saillants de l’actualité crypto de la semaine est qu’il était connu que les fonds d’investissement de la banque américaine Morgan Stanly ont augmenté leur exposition au Bitcoin. Ceci en achetant des actions de Grayscale Bitcoin Trust.

Selon les documents déposés mardi par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, le Morgan Stanley Insight Fund a augmenté ses avoirs en actions GBTC de plus de 63%. De 928 051 au deuxième trimestre 2021 à 1 520 549 actions en septembre.

De plus, les dépôts dans le portefeuille de croissance de la société montrent qu’elle détient 3 642 118 actions GBTC au troisième trimestre 2021. Une augmentation de 71% par rapport à 2 130 153 actions au deuxième trimestre. Le portefeuille d’opportunités mondiales de Morgan Stanley détenait 1 463 714 actions de GBTC, soit une augmentation de 59 % par rapport aux 919 805 actions en trois mois.

Bitcoin a dépassé PayPal et rattrapera Visa et Mastercard

Blockdata, une entreprise qui fournit des conseils sur la blockchain aux entreprises et aux gouvernements, a déclaré que le réseau Bitcoin déplace déjà plus d’argent que PayPal. Et il estime que son volume dépassera Mastercard et Visa dans cinq ans.

Alors que Blockdata prévient qu’il s’agit de réseaux qui ne fonctionnent pas pour la même chose. Il explique avoir décidé de comparer le volume d’argent que chacun manipule pour mesurer l’ampleur du Bitcoin.

Dans le rapport qu’elle a publié sur le sujet, elle précise que le réseau Bitcoin a traité environ 489 milliards de dollars par trimestre en 2021. Il dépasse ainsi PayPal qui a réalisé environ 302 milliards de dollars.

Bitcoin trop volatil pour avoir cours légal dans un pays

Andrew Bailey, président de la Banque d’Angleterre (ou BoE), a remis en question la décision du Salvador d’adopter le Bitcoin comme monnaie.

« Je crains qu’un pays ne choisisse comme monnaie nationale », a déclaré Bailey jeudi (25) lors d’un discours à l’Université de Cambridge, selon Bloomberg.

Les avertissements de Bailey sont les derniers d’une longue liste de préoccupations concernant la politique bitcoin d’El Salvador.

En juin, la Banque mondiale a déclaré qu’elle n’aiderait pas El Salvador à développer son projet Bitcoin, citant des préoccupations concernant l’environnement et la transparence. En juillet, le Fonds monétaire international (ou FMI) avait également mis en garde contre cette décision. Suggérant que l’adoption du bitcoin comme monnaie « soulève de nombreux problèmes macroéconomiques, financiers et juridiques ».

Depuis que le président Bukele a annoncé en juin que Bitcoin serait la monnaie du pays d’Amérique centrale, son gouvernement a fait face à de vives critiques.

Un mois après l’annonce, le Salvador a connu des manifestations anti-bitcoin. En août, les Salvadoriens ont de nouveau manifesté contre Bitcoin et des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester en septembre. Cependant, rien de tout cela n’a empêché le pays d’avancer dans sa position de garder Bitcoin comme monnaie légale dans le pays.

