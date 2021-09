Top of the Table Sunderland s’améliore à chaque match

En haut de la table, Sunderland montre des signes qu’ils pourraient enfin être de sérieux prétendants à la promotion automatique de League One. Maintenant dans leur quatrième saison consécutive dans le troisième niveau anglais, l’entraîneur-chef Lee Johnson et son équipe ont construit une équipe qui a vu Sunderland s’améliorer à chaque match. S’ils parviennent à maintenir leurs performances et leurs résultats constants, les Black Cats pourraient s’avérer difficiles à arrêter cette saison.

Table Topping Sunderland s’améliore à chaque match

Révision majeure payante

Après une refonte majeure de l’équipe de jeu au cours de l’été, la nouvelle équipe première de Lee Johnsons a pris le relais. Une seule défaite dans un match qui était sans doute leur meilleure performance de la saison a vu les Black Cats en tête du classement à ce stade précoce.

Sept victoires ont permis aux Rouge et Blanc de se qualifier pour le troisième tour de la Coupe Carabao et de donner le ton en League One jusqu’à présent. Avec la confiance qui circule dans l’équipe jeune et affamée de Johnson, c’est leur meilleure chance d’obtenir une promotion pour le championnat.

Avec neuf nouveaux joueurs arrivant et des jeunes ayant leur chance, nous examinons chaque département de l’équipe de Sunderland et comment ils se sont réunis pour produire des performances et des résultats bien améliorés.

Gardien et Défenseur

La seule zone du terrain qui a vu des incohérences est dans le but. Le numéro un de la saison dernière, Lee Burge, a commencé la saison devant les buts mais, suite à une blessure, le jeune Anthony Patterson a pris le relais. Maintenant, Lee Johnson a à sa disposition le jour de la date limite pour signer Ron-Thorben Hoffmann. L’Allemand de 6 pieds 4 pouces est arrivé en prêt du Bayern Munich et a été immédiatement mis en action en équipe première. Naturellement, ses débuts étaient nerveux, mais il a montré suffisamment de qualité pour convaincre les fans qu’il ne fera que grandir en confiance.

En défense centrale, l’international nord-irlandais Tom Flanagan et Callum Doyle, 17 ans, ont développé un formidable partenariat. Les deux défenseurs centraux ne se sont pas trompés, Flanagan donnant tort aux sceptiques après plusieurs performances peu convaincantes au cours des deux dernières saisons. Doyle, l’arrière-centre prêté de Manchester City, se comporte bien au-dessus de ses années et est voué à un avenir radieux.

A l’arrière gauche, Dennis Cirkin, signé de Tottenham Hotspur cet été, est devenu un habitué et s’améliore à chaque match. Denver Hume, le premier choix au cours des deux ou trois dernières saisons, a finalement signé un nouvel accord et devrait concourir pour le rôle d’arrière gauche.

À l’arrière droit, il y a eu la surprise de la saison jusqu’à présent. Le milieu de terrain Carl Winchester, signé en janvier de Forest Green Rovers et en raison d’un manque d’options, Lee Johnson a joué Winchester en tant qu’arrière droit d’urgence avec des résultats surprenants. En sept matchs jusqu’à présent, Winchester a non seulement excellé au-delà des attentes défensivement, mais a contribué efficacement à l’avenir. Deux buts ont été marqués jusqu’à présent, un effort à long terme pour remporter le match contre l’AFC Wimbledon et une finition assurée après un excellent mouvement d’équipe pour remporter trois points lors de leur dernier match contre Accrington Stanley. Avec un taux de réussite de 82,8%, selon whoscored.com, il perd rarement le ballon aussi. Si Winchester peut conserver sa forme actuelle, il est un héros culte en devenir.

Sunderland a concédé cinq buts en championnat lors de ses six premiers matchs alors qu’il est en tête du classement. Avec leur nouveau look défensif s’améliorant à chaque match, les fans pouvaient voir des draps propres suivre.

Milieu de terrain

Au milieu de terrain central, le favori des fans Luke O’Nien et le jeune Dan O’Neil développent un partenariat passionnant. L’énergie et l’engagement d’O’Nien, associés à la confiance et à l’œil d’O’Neil pour une passe et un tir, en ont fait le premier choix devant les nouvelles recrues Corry Evans et Alex Pritchard. O’Neil, en particulier, a impressionné lors de sa première saison en tant que joueur régulier de l’équipe première. Une excellente frappe contre Accrington a apporté son premier but compétitif pour le club. Trois passes décisives et un taux de conversion de plus de 80% ont encore contribué à faire aimer la jeune star aux fans qui sont l’un des leurs.

Plus en avant, Elliot Embleton dans un rôle de milieu de terrain offensif et Aiden McGeady et Lynden Gooch sur les ailes ont causé d’innombrables problèmes à l’opposition. Embleton, comme les autres membres de l’équipe, est à l’aise avec le ballon et a un pourcentage de réussite de passes impressionnant. Embleton est également un autre qui peut contribuer à la colonne des objectifs.

Aiden McGeady a eu une saison tranquille jusqu’à présent selon ses propres normes; Cependant, l’ailier expérimenté est toujours une menace et peut créer et marquer à partir de presque rien. Au fur et à mesure que la saison avance, McGeady pourrait faire la différence dans un match avec un moment de magie. Sur l’aile opposée, Lynden Gooch a une fois de plus montré son rythme, son envie et sa capacité à courir contre les défenseurs. Bien que frustrant à regarder parfois, c’est un joueur qui se donnera toujours à 100%.

Attaque

Après le départ du meilleur buteur de la saison dernière, Charlie Wyke, qui a marqué un nombre impressionnant de 31 buts, beaucoup se sont demandé si le remplaçant Ross Stewart pourrait prendre le relais en tant que menace principale. Tous les doutes ont été rapidement oubliés car Stewart a dépassé les attentes. Quatre buts en six matches de championnat et une note moyenne de 7,7, selon whoscored.com, ont montré que l’ancien attaquant des Raith Rovers, affectueusement connu sous le nom de “Loch Ness Drogba”, par les fans est prêt à mener la ligne pour les Black Cats .

L’entraîneur-chef ravi d’avoir amélioré Sunderland

S’exprimant après la récente victoire sur Accrington Stanley, Lee Johnson a semblé ravi de la façon dont la saison se déroule actuellement, Sunderland s’améliorant tout le temps. Il a déclaré : « Nous avons encore tellement de croissance en nous et nous devons continuer à relever ces défis. Nous avons été testés cette saison contre des équipes fortes. Je ne pense pas que nous ayons encore affronté d’équipes dans la moitié inférieure, ce qui montre à quel point la ligue est forte. Je pense que les fans le voient aussi.

« C’était un bon divertissement, j’aurais aimé nous en voir un ou deux de plus mais je suis sûr qu’ils diraient la même chose.

« Nous devons continuer à progresser, à apprendre et à trouver un moyen de gagner. C’est ce qui est impressionnant jusqu’à présent, nous avons montré de la qualité mais nous nous sommes aussi battus et je pense que les fans ont définitivement joué leur rôle dans cela.

« Les fans peuvent voir l’engagement et la jeunesse que nous avons dans l’équipe. Nous pouvons tous voir les erreurs, mais ce sont les jeunes joueurs et ils voient d’autres jeunes joueurs récupérer, et cela peut être un mouvement vraiment puissant.

Sunderland s’améliore mais il est encore tôt

Ce ne sont encore que les premiers jours pour l’équipe new-look de Lee Johnson, mais Sunderland s’améliore à chaque match qui passe a donné à Johnson et aux fans une raison d’être optimiste. C’est une longue saison en League One, avec la majorité des matchs encore à jouer ; Cependant, Johnson a constitué une équipe qui a le potentiel pour gérer les rigueurs de la Football League. Avec seulement six matches de championnat, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais les signes sont positifs.

Photo principale

Intégrer à partir de .