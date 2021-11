TOP produits Mercadona que vous ne trouverez pas chez Lidl, Carrefour, Aldi ou dans aucun autre supermarché | La vie

Mercadona dispose d’une variété unique de produits qui, au fil des ans, se sont multipliés afin de se différencier de ses concurrents naturels. Aujourd’hui nous vous faisons une sélection avec les meilleurs.

Si vous faites partie de ceux qui ne peuvent pas vivre sans faire du shopping à Mercadona, vous serez sûrement d’accord avec nous pour dire que le supermarché de l’est de l’Espagne propose des produits uniques qui valent la peine.

Sa façon de se démarquer au fil des ans a été avec de bons prix et avec des aliments uniques, comme ceux que nous vous proposons maintenant. Si vous ne savez pas de quoi nous parlons, très attentif, et si vous êtes un habitué de Mercadona, ne manquez aucun détail, que vous ne connaissez sûrement pas tous.

Nous allons avec les produits que vous ne pouvez pas manquer dans le panier, gracieuseté de Business Insider qui sont ceux qui nous ont prévenus. Allons-y!

Tequeños au fromage : La dernière révolution de Mercadona, ce sont les bâtonnets de fromage enrobés d’une pâte fine et croustillante. Ils connaissent un tel succès que depuis leur mise en vente, ce sont des centaines de Mercadona qui ont dû remplacer des soumis en quelques heures seulement.

Yaourts protéinés : Si vous faites partie de ceux qui aiment prendre soin d’eux et que vous allez à la salle de sport, les yaourts protéinés de Mercadona sont excellents car ils ne contiennent pas de matières grasses, ils vous apportent 10 grammes de protéines par unité et ils contiennent à peine 60 calories.

Gruau croustillant: Pour ceux qui savent que la farine d’avoine est super saine mais la trouvent horrible (ou fade), Mercadona a conçu un excellent moyen de toujours intégrer cette céréale dans leur petit-déjeuner, la rendant croustillante. Avec 85 % de flocons d’avoine, ces céréales en valent la peine.

Poudre d’arachide: L’arachide est l’une de ses noix qui sont si bénéfiques pour la santé, le mauvais côté c’est qu’elles ont beaucoup de gras. C’est là que Mercadona est intervenu en le dégraissant et en le vendant en poudre, parfait pour ajouter aux smoothies et aromatiser toutes sortes d’aliments. Convient aux sportifs.

Crème de noisettes : Moins destinée aux sportifs, cette crème a un goût de Kinder Bueno mais au format Nocilla, qui devient une bombe calorique mais addictive. Cela vaut le coup pour une collation où l’on sent la dent sucrée.

Masque effervescent : Une des surprises de l’été dans les cosmétiques Mercadona. Un gommage qui nettoie avec des bulles. Au début, cela n’a pas convaincu beaucoup, mais avec le temps, cela a fini par être un succès.

Glace en poudre : Après deux ans au rayon glaces, c’est déjà un classique qui ne manque dans aucune maison en été. Personne n’a réussi à cloner cette saveur et à la vendre sous une marque privée et c’est normal, car ce que Mercadona a fait était magique : très bon et pas cher.

Flor de Mayo, les mini colognes de poche : Les colonies de Flor de Mayo ont d’autres canaux de vente dans des entreprises spécialisées dans les cosmétiques, mais elles ne sont pas vendues dans d’autres supermarchés au-delà de Mercadona. Et ils sont l’un de ses produits les plus photographiés et référencés.

Sans aucun doute, pour ceux qui recherchent quelque chose de différent, Mercadona a un supermarché allié, où leur propre marque brille fortement par ses propres mérites.