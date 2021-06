Top Rank conclut un accord avec Sky Sports

Sky Sports a délimité la prochaine phase de sa longue et fière association de 30 ans avec le sport de la boxe, en concluant deux nouveaux partenariats qui apporteront plus de boxe que jamais. À partir de samedi, Sky Sports accueillera les événements de Top Rank America au Royaume-Uni et en Irlande. Sky Sports sera également partenaire de BOXXER pour des événements au Royaume-Uni. Les fans peuvent s’attendre à au moins 18 événements par an, approchant les 100 heures de boxe sur Sky Sports. Top Rank plonge dans le vide laissé par Matchroom, qui a déplacé toutes ses émissions sur DAZN.