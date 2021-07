Top Rank nomme une équipe d’annonceurs entièrement féminine

in

L’histoire de la diffusion aura lieu le samedi 14 août à Tulsa, Oklahoma, lorsque Crystina Poncher et la championne du monde junior WBO en titre Mikaela Mayer formeront la première équipe de diffusion entièrement féminine de boxe.

Poncher et Mayer seront sur la principale émission télévisée internationale du triple avec le troisième combat entre le champion du monde WBA des super poids mouche Joshua “The Professor” Franco et l’ancien champion du monde Andrew “The Monster” Moloney, ainsi que le concurrent invaincu du poids welter junior Arnold Barboza Jr. contre Antonio Moran, et le premier poids moyen chez les professionnels Nico Ali Walsh, le petit-fils de Muhammad Ali.

La diffusion internationale sera disponible pour des millions de fans de combat dans plus de 150 pays. Cependant, les téléspectateurs aux États-Unis sont susceptibles d’avoir une équipe de diffusion entièrement masculine.