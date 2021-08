Top star sur la trajectoire de collision avec Man Utd; fait face à des jeux importants manquants

Edinson Cavani pourrait être sur une trajectoire de collision avec Manchester United après que l’Uruguay a indiqué que l’attaquant vétéran jouera lors de ses prochaines éliminatoires de la Coupe du monde.

Plus tôt cette semaine, la Premier League a confirmé que les clubs avaient “à contrecœur mais à l’unanimité” a décidé de ne pas libérer les joueurs pour les matches internationaux qui se jouera dans les pays de la liste rouge, cela est dû aux inquiétudes persistantes concernant la pandémie de Covid 19.

Mais peu de temps après l’annonce de mardi, Cavani semblait être intrigué par la décision. L’homme de 34 ans a publié une photo de la déclaration ainsi que plusieurs points d’interrogation sur sa page Instagram.

L’Uruguay devrait disputer trois éliminatoires de la Coupe du monde lors de la prochaine trêve internationale. Ils affronteront le Pérou à Lima le 3 septembre avant deux matchs à domicile contre la Bolivie et l’Équateur.

Cependant, le Pérou et l’Uruguay figurent tous deux sur la liste rouge du gouvernement britannique. Cela signifie qu’une période d’isolement de 10 jours dans un hôtel serait nécessaire avant que les joueurs puissent retourner dans leurs clubs respectifs.

Si Cavani décide de se rendre en Amérique du Sud pour représenter l’Uruguay la semaine prochaine, cela signifierait qu’il serait catégoriquement exclu du Diables Rouges’ Matchs de Premier League contre Newcastle et West Ham.

Après une période d’isolement de 10 jours, l’attaquant pourrait également ne pas être en forme pour le match de United en Coupe Carabao contre West Ham, ainsi que pour le choc de la ligue contre Aston Villa le 25 septembre.

Cavani n’a pas encore joué pour les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer cette saison. Il a obtenu un congé prolongé après les exploits de l’Uruguay en Copa America cet été.

L’Uruguay confiant dans l’arrivée de Cavani

S’exprimant jeudi, le président de l’Association uruguayenne de football, Ignacio Alonso, semblait confiant que Cavani serait disponible pour l’équipe nationale la semaine prochaine.

« Les clubs sont obligés de libérer les joueurs [for FIFA dates] et ne peut imposer aucune sanction aux joueurs [if they join their national teams]”, a déclaré Alonso.

« Il me semble que la FIFPRO doit faire entendre sa voix sur cette question.

« Hier, nous avons parlé avec [Oscar] Tabarez [Uruguay’s head coach] et demain nous composerons la liste des effectifs avec tous les joueurs [from all leagues].

“Les [plane] les billets sont déjà réservés. J’ai parlé avec Cavani et je pense que la solution viendra.

