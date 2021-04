Top Stocks 2021: Si vous n’achetez qu’un seul Penny Stock, il vaut mieux être ZOM Stock

Note de l’éditeur: Cet article fait partie de notre “Si vous n’achetez qu’une seule action” série où nous examinons les tendances d’investissement les plus populaires de 2021 et demandons à nos meilleurs journalistes financiers de faire leur meilleur choix. Cliquez ici pour voir plus de noms pour votre liste d’achats incontournables.

Les stocks de Penny font fureur ces jours-ci, grâce à Robinhood et Reddit. Tout le monde cherche le prochain GameStop (NYSE:GME). L’action GME se négociait pour moins de 5 $ aussi récemment qu’en août dernier. En moins d’un an, GameStop a grimpé en flèche pour atteindre un sommet historique de 483 $ en janvier.

Si vous avez eu la chance de vendre au plus haut et que vous avez acheté en août dernier, vous êtes venu très près d’un rendement de 10 000%.

Qui ne voudrait pas de ce genre de salaire?

J’ai été chargé de trouver le prochain grand sou. Ces actions ont un prix inférieur à 5 $ et pourraient être des diamants bruts.

Qui sont-ils? Laissez-moi vous donner trois possibilités. À la fin, je vous indiquerai lequel des trois j’achèterais si je ne pouvais en acheter qu’un.

Véhicules Electrameccanica (SOLO)

Pour les investisseurs qui n’ont pas entendu parler de la start-up de véhicules électriques (VE) basée à Vancouver, Véhicules Electrameccanica ‘ (NASDAQ:SOLO) prétend être célèbre, c’est qu’elle a développé la voiture de banlieue ultime pour les citadins.

Il est livré avec un prix autocollant de seulement 18 500 $. Cela a du sens, étant donné qu’il n’a que trois roues, un siège, 82 chevaux et 128 lb-pi de couple. C’est le petit véhicule électrique qui pourrait. Motortrend a fait un tour en février. Bien qu’ils n’aient pas été impressionnés par le SOLO, ils ont dit qu’il avait des applications commerciales.

«ElectraMeccanica ne s’attend pas à ce que vous, le consommateur, soyez son plus gros acheteur. Au lieu de cela, elle mise sur les ventes de flotte. La société pense que le Solo est de la bonne taille et du bon prix pour les entreprises qui ont besoin d’une petite flotte de véhicules pour les services de messagerie et la livraison de nourriture », a déclaré Christian Seabaugh, contributeur de Motortrend, le 18 février.

C’est un pivot intéressant qui a beaucoup plus de sens que d’essayer de faire monter les consommateurs dans un véhicule que la National Highway Traffic Safety Administration ne testera pas parce qu’il n’est pas considéré comme une voiture.

Je l’ai dit en novembre dernier. L’action SOLO est réservée aux investisseurs vraiment spéculatifs.

Les producteurs de cadrans solaires (SNDL)

Si tu me demandes si Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL) est un stock de cannabis que j’achèterais, la réponse est un non. Il y a trop de grandes entreprises sur lesquelles il est logique de parier que le producteur de cannabis basé à Calgary.

Cela dit, c’est une histoire sur les penny stocks. Trading à 84 cents au moment où j’écris ceci, cela se qualifie définitivement. La question est de savoir s’il a un plan qui peut l’amener au-delà de son statut de penny stock jusqu’à la grandeur GameStop.

Plus tôt en avril, j’ai écrit un article affirmant que l’action SNDL n’était pas une action Reddit prête à bénéficier d’une courte compression, malgré le fait qu’elle suscite beaucoup de discussions de la part de Reddit.

Il ne fait aucun doute que les actions de la société pour assainir son bilan et son plan de se concentrer sur ses produits de marque devraient l’aider à sortir de son cours inférieur à 1 dollar.

La suite de cela dépend vraiment de sa capacité à augmenter ses revenus au-delà de 100 millions de dollars canadiens (80,1 millions de dollars) – il avait 60,9 millions de dollars canadiens (48,8 millions de dollars) au cours de l’exercice 2020 – s’il maintient le cap, je pense que c’est possible.

Zomedica (ZOM)

S’il y a un sou qui fait plus pour les animaux que Zomedica (NYSEAMERICAIN:ZOM), J’aimerais en entendre parler.

En mars, j’ai écrit que les investisseurs spéculatifs obtenaient un excellent achat à long terme chez le fabricant de la plate-forme de diagnostic Truforma pour chiens et chats. Son outil de diagnostic au point de service pour les tests de la thyroïde – il a plus de 70 brevets délivrés ou en attente – est tenu de sauver la vie des animaux de compagnie partout dans le monde.

La partie la plus excitante de mon article expliquait comment l’entreprise a pu lancer Truforma avec deux semaines d’avance.

«Au fur et à mesure des actions spéculatives, Zomedica est devenu l’un de mes favoris. Si vous pouvez vous permettre de perdre 100% de votre investissement, c’est un achat à long terme », ai-je écrit le 22 mars.

Le mois précédent, j’ai dit que si vous étiez un investisseur agressif, l’action ZOM était une bonne affaire. Il se négociait autour de 2,25 $. C’est maintenant moins de 1 $.

Le grand tueur d’élan?

Zomedica a annoncé le 15 avril qu’elle étendait son organisation de vente directe et supprimait progressivement ses efforts de vente basés sur les distributeurs.

«À mesure que la présence de TRUFORMA® sur le marché augmentait, nous avions l’intention de passer d’un modèle de vente basé sur un distributeur à une organisation de vente directe», a déclaré le PDG Robert Cohen.

«Cependant, en raison des changements prévus chez notre distributeur actuel qui, selon nous, ont eu un impact sur sa capacité à commercialiser efficacement nos produits, nous allons accélérer cette transition et la mise en place d’une organisation de vente directe.»

Les investisseurs n’ont pas aimé ce qu’ils ont entendu. En conséquence, le titre ZOM glissant depuis le mois précédent s’est poursuivi sans relâche jusqu’à ce qu’il atteigne un creux d’environ 76 cents le 20 avril.

Ce qui est étrange dans la réaction des investisseurs, c’est que Zomedica dispose déjà de huit vendeurs directs sur le terrain et de deux responsables régionaux du marketing de Truforma. Ainsi, le hoquet du distributeur n’a fait qu’accélérer son besoin d’aller directement.

En tant que propriétaire d’animaux, j’apprécie ce sentiment.

En février, Zomedica a levé 173,5 millions de dollars dans le cadre d’un achat ferme à 1,90 dollar par action. L’exercice de l’allocation excédentaire a permis de lever 26 millions de dollars supplémentaires. Il a les fonds nécessaires pour développer sa force de vente.

Pour ma part, je crois que c’est une pause heureuse qui pourrait le préparer à un succès futur significatif.

Pour cette raison, le stock ZOM est le titre que j’achèterais si je ne pouvais en acheter qu’un.

Sur les actions de Penny et les actions à faible volume: à quelques rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces «penny stocks» sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions des commentaires sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par nos commentaires, nous demandons aux rédacteurs d’InvestorPlace.com de divulguer ce fait et d’avertir les lecteurs des risques.

À la date de publication, Will Ashworth ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Will Ashworth a écrit sur les investissements à plein temps depuis 2008. Les publications où il est apparu comprennent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il habite à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.