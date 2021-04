Top Stocks 2021: Si vous n’achetez qu’un seul stock IOT, il vaut mieux être SPLK Stock

Note de l’éditeur: Cet article fait partie de notre “Si vous n’achetez qu’une seule action” série où nous examinons les tendances d’investissement les plus populaires de 2021 et demandons à nos meilleurs journalistes financiers de faire leur meilleur choix. Cliquez ici pour voir plus de noms pour votre liste d’achats incontournables.

Si vous avez déjà utilisé un thermostat Nest ou demandé à Alexa de vérifier la météo, vous avez adopté le monde de l’IoT (Internet des objets). L’IoT est essentiellement un réseau intelligent – un moyen de connecter entre eux des appareils connectés à Internet afin qu’ils puissent prendre des décisions et agir en conséquence.

Source: Michael Vi / Shutterstock.com

Avec des dizaines de milliards de «choses» connectées, des appareils ménagers aux distributeurs automatiques en passant par le bétail et les machines d’usine, l’écosystème IoT est un géant informatique qui se nourrit de lui-même chaque seconde de chaque minute de chaque heure de chaque jour.

L’IoT devient non seulement plus grand à chaque nouveau point de contact, mais il rapproche également les personnes – et les machines -. Étant donné qu’il devrait s’agir d’un marché de 1,6 billion de dollars d’ici 2025, les investisseurs ne voudront pas passer à côté.

Investissement dans l’effet d’entraînement

Un rapide Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL) La recherche des actions «Top IoT» vous dirigera vers certains des gagnants les plus évidents.

Ces entreprises se concentrent principalement sur l’élément de connectivité du réseau IoT – qu’il s’agisse d’innovateurs technologiques précoces tels que CALAMP (NASDAQ:CAMP), ou des acteurs plus spécifiques à l’industrie comme Dexcom (NASDAQ:DXCM) et Alarm.com (NASDAQ:ALRM) dans les systèmes médicaux et de sécurité. Il existe également des moyens plus diversifiés de jouer au thème, comme l’achat de réseaux d’entreprise et des géants de la puce comme Cisco (NASDAQ:CSCO) et Intel (NASDAQ:INTC), ou même le Indice Global X IoT (NASDAQ:SNSR) fonds négocié en bourse.

L’élément de connectivité de l’IoT est un très grand marché – mais de nombreux acteurs le poursuivent et les valorisations semblent étirées. ALRM, par exemple, ne négocie que 14% de son niveau record. Les investisseurs qui cherchent à entrer dans cet espace peuvent néanmoins y participer, en y réfléchissant d’une autre manière. Le secret: investir dans «l’effet d’entraînement» de la technologie IoT.

Parce que vous savez qui d’autre aime l’IoT? Les pirates.

Plus l’écosystème est grand et connecté, plus il est brochable. Considérez que tout le monde sur votre lieu de travail a un PC, un téléphone et un tas d’autres appareils numériques. Tous ces éléments se connectent à un moment ou à un autre à votre réseau d’entreprise. Ces mêmes appareils sont également utilisés sur les réseaux domestiques et les réseaux WiFI publics. Cela signifie que chaque fois que vous vous connectez au réseau, que ce soit de la maison, du travail ou en sirotant votre latte de soja à Starbucks (NASDAQ:SBUX), vous avez ouvert la voie à un pirate informatique pour voler les joyaux de la couronne numérique.

Et maintenant, nous connectons plus d’appareils «modestes» comme des thermostats au même réseau que des informations plus sensibles. Cela facilite la tâche des méchants. Exemple concret: les pirates ont pu pénétrer dans une base de données de casino en exploitant un thermostat intelligent dans l’aquarium du hall.

Si vous ne pouviez en acheter qu’un: SPLK Stock

CHAQUE appareil connecté à un réseau IoT doit être intelligent pour être sécurisé. Et c’est pourquoi, si vous pouviez acheter une action IoT, l’action à acheter est Splunk (NASDAQ:SPLK). Cette société de logiciels – qui tire son nom de la spéléologie ou de l’exploration de grottes – recherche des informations au sein des réseaux d’entreprise en temps réel.

L’accent de Splunk est sur l’analyse de données en temps réel. La technologie de l’entreprise aide les clients à améliorer les performances du réseau informatique et fournit des informations sur la sécurité et la conformité. Désormais, l’entreprise se tourne vers l’IoT industriel. Le logiciel de Splunk collecte, analyse et visualise les données machine en temps réel et historiques de n’importe quelle source. Cela comprend les appareils informatiques, les systèmes de contrôle, les capteurs ou tout autre élément connecté par des réseaux industriels.

Compte tenu de l’orientation logicielle et cloud de l’entreprise, le modèle commercial de Splunk présente plusieurs caractéristiques attrayantes. Les investisseurs en croissance apprécieront les revenus récurrents solides (en hausse de 40% d’une année sur l’autre), l’expansion des marges d’exploitation (13% au dernier trimestre) et un changement de mix vers des produits à plus forte marge.

La valorisation est également raisonnable, l’action SPLK ayant reculé de plus de 30% par rapport à ses sommets estivaux. Enfin, avec les géants du cloud Amazon (NASDAQ:AMZN) et Microsoft (NASDAQ:MSFT) intégrant plus d’analyses et de fonctionnalités de sécurité dans leurs services, une société spécialisée comme Splunk pourrait également constituer une cible d’acquisition attrayante.

A la date de publication, Joanna Makris ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Joanna Makris est analyste de marché chez InvestorPlace.com. Pensée stratégique et investisseur fondamental en actions publiques, Joanna s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience à Wall Street dans divers segments des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications dans plusieurs banques d’investissement mondiales, notamment Mizuho Securities et Canaccord Genuity.