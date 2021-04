Top Stocks 2021: Si vous n’achetez qu’une seule crypto, il vaut mieux être Dogecoin

Note de l’éditeur: Cet article fait partie de notre “Si vous n’achetez qu’une seule action” série où nous examinons les tendances d’investissement les plus populaires de 2021 et demandons à nos meilleurs journalistes financiers de faire leur meilleur choix. Cliquez ici pour voir plus de noms pour votre liste d’achats incontournables.

Il ne fait aucun doute que la crypto-monnaie est un sujet brûlant parmi les investisseurs d’aujourd’hui. Vous entendrez même parler des cryptos dans les programmes d’information télévisés et dans les conversations sur les refroidisseurs d’eau au travail.

Source: Shutterstock

C’était inimaginable il y a à peine quelques années, mais le monde commence vraiment à prendre un coup d’œil aux actifs numériques. C’est peut-être parce que les crypto-monnaies offrent aux investisseurs la possibilité de rendements 2x, 3x ou même 5x ou plus.

Je ne recommanderais certainement pas de verser tout votre capital dans une crypto-monnaie particulière. Cependant, une petite position dans un jeton de cryptage particulier peut ajouter de la puissance de feu à votre portefeuille.

Lequel mérite la première place dans vos avoirs en crypto-monnaie? Une pièce étonnamment populaire en 2021 mérite votre attention – et peut-être même un investissement de taille moyenne, si vous êtes prêt à faire un pas.

3 grands acteurs de la crypto-monnaie

De nombreuses crypto-monnaies circulent sur les marchés aujourd’hui. Cependant, une poignée d’entre eux ont attiré la part du lion de l’attention du marché.

J’aime appeler Bitcoin (CCC:BTC-USD) le «vaisseau mère» des crypto-monnaies car c’était le premier et c’est le plus célèbre aujourd’hui. La légende raconte que ce jeton a été inventé par le mystérieux Satoshi Nakamoto en 2008.

Le Bitcoin est facilement la crypto-monnaie numéro un en termes de capitalisation boursière. En fait, la capitalisation boursière de BTC est maintenant supérieure à 1 billion de dollars. Certaines personnes aiment le fait que seulement 21 millions de Bitcoins seront jamais produits, c’est donc parfois considéré comme une bonne couverture contre l’inflation du dollar américain.

La deuxième crypto-monnaie la plus connue, Ethereum (CCC:ETH-USD), a moins d’un tiers de la capitalisation boursière de Bitcoin. Néanmoins, ce jeton présente un avantage, car de nombreux autres jetons numériques sont conçus et construits sur le réseau Ethereum.

Un investissement dans l’ETH est un pari sur l’infrastructure fournie par la blockchain Ethereum. Des contrats intelligents aux applications décentralisées, un certain nombre d’innovations technologiques sont avancées sur le réseau Ethereum – mais bien sûr, vous n’avez pas besoin d’être un gourou de la technologie pour profiter d’une position longue sur le jeton.

Il est considéré comme le favori des banquiers, mais Ondulation (CCC:XRP-USD) offre des avantages dont les utilisateurs individuels peuvent également profiter. Plus particulièrement, Ripple est connu pour faciliter les transactions internationales pratiques et rentables dans plusieurs devises.

Selon certaines informations, le temps moyen de transaction pour Ripple n’est que de quatre secondes. C’est plus rapide que ce que vous expérimenterez probablement avec les transactions Bitcoin et Ethreum. Ainsi, en tant que pari sur un jeton représentant un écosystème de paiement mondial très efficace, XRP mérite d’être pris en compte.

Dogecoin est l’opprimé

Le dernier mais non le moindre est le «petit moteur qui pourrait» dans le monde des crypto-monnaies: Dogecoin (CCC:DOGE-USD). Cela a commencé comme une blague ou une pièce de monnaie, mais DOGE est pris très au sérieux en 2021, car il est récemment devenu la septième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière.

Les gens sur les plates-formes de médias sociaux comme Reddit semblent aimer Dogecoin, car ils ont tendance à le considérer comme l’opprimé des crypto-monnaies.

Le chien Shiba Inu sur le jeton DOGE semble représenter une culture de l’humour. Pourtant, il n’y a rien de drôle dans l’action des prix de cet actif en plein essor.

Au début de cette année, Dogecoin n’était même pas évalué à un centime. Récemment, il a presque dépassé les 50 cents.

Un dollar plein pourrait-il être dans l’avenir de DOGE? Cela pourrait certainement, en particulier avec des fans comme Elon Musk. Célèbre, Musk a tweeté que “SpaceX va mettre un Dogecoin littéral sur la lune littérale.”

Dogecoin n’a peut-être pas (encore) la capitalisation boursière de Bitcoin ou les aspects technologiques sophistiqués d’Ethereum. Pourtant, il y a ici une histoire de retard-devient-un-leader à laquelle il est difficile de résister pour les investisseurs audacieux et ouverts d’esprit.

La ligne de fond

Il est parfaitement normal d’avoir de nombreux chiens dans la course (jeu de mots bien intentionné). Cependant, je choisirais Dogecoin comme le premier choix de crypto-monnaie à conserver dans votre portefeuille aujourd’hui.

Bien sûr, vous aurez Musk de votre côté, mais il y a plus dans l’histoire que cela. Plus important encore, DOGE a un élan en 2021 qui est propulsé par le peuple – et c’est ainsi que cela devrait être dans le monde de la cryptographie.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne d’arrivée – pour le compte de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.