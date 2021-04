Top stories de cette semaine: WWDC 2021 confirmée, modifications iOS 14.5 beta 6, plus

Dans le top de cette semaine histoires: Apple annonce officiellement la WWDC 2021, une extension massive d’Apple Arcade, des modifications iOS 14.5 et plus encore. Poursuivez votre lecture pour découvrir toutes les meilleures histoires Apple de cette semaine.

Modifications apportées à iOS 14.5 bêta 6

Apple a publié cette semaine la sixième version bêta développeur et publique d’iOS 14.5. La mise à jour continue d’introduire de nouvelles fonctionnalités et améliorations, cette fois liées à Siri et à l’état de la batterie.

Avec iOS 14.5 bêta 6, Apple a ajouté deux nouvelles voix Siri parmi lesquelles les utilisateurs peuvent choisir. iOS ne sera également plus par défaut une voix féminine à partir de cette mise à jour. Au lieu de cela, les utilisateurs pourront choisir la voix qu’ils souhaitent utiliser.

iOS 14.5 beta 6 introduit également un nouvel outil de recalibrage de batterie pour iPhone 11, iPhone 11 Pro et IPhone 11 Pro Max. Cela signifie que les utilisateurs pourront recalibrer leur batterie s’ils pensent que des éléments tels que les données de santé de la batterie et la capacité maximale sont incorrects.

N’oubliez pas de consulter notre vidéo complète ici pour un aperçu de toutes les nouveautés d’iOS 14.5 bêta 6.

Extension Apple Arcade

Vendredi, Apple a annoncé une extension massive de son service d’abonnement aux jeux Apple Arcade. La société propose désormais deux nouvelles catégories de jeux: Timeless Classics et App Store Greats.

Dans le cadre de cette extension, Apple a ajouté plus de 30 nouveaux titres à Apple Arcade, y compris des succès iOS à succès tels que Threes !, Cut the Rope et Fruit Ninja, ainsi que des classiques tels que Good Sudoku et Chess.

Vous pouvez trouver la répartition complète de tous les nouveaux titres Apple Arcade ici.

WWDC 2021

Enfin, Apple a officiellement fixé les dates de la WWDC 2021. Cette année, la Conférence mondiale annuelle des développeurs se tiendra sous la forme d’un événement numérique du 7 au 11 juin.

Lors de l’événement, nous nous attendons à ce qu’Apple présente iOS 15, watchOS 8, macOS 12 et plus encore. Apple affirme que la WWDC 2021 «offrira un aperçu unique de l’avenir d’iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS».

Apple indique que la WWDC 2021 comprendra des événements liminaires et sur l’état de l’Union, des sessions en ligne, des laboratoires 1: 1 pour les développeurs et de nouvelles façons pour les développeurs d’interagir avec les ingénieurs et les concepteurs d’Apple.

Écoutez un récapitulatif des principales histoires de la journée de .. . Daily est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play, ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

. Heure de la montre |

Jeff Benjamin rejoint Zac Hall pour donner à Apple Watch Series 3 et Series 5 une interview de sortie avant l’annonce de nouveaux modèles. . Watch Time est une série de podcast hébergée par Zac Hall. Dans cette série, nous parlons à de vraies personnes de la façon dont Apple Watch affecte leur vie.

. Podcast Happy Hour |

. Happy Hour est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play Music, ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Annonces dans le logiciel Apple, modifications iOS 14.5, paroles Apple Music partageables 01:18:21 Cartes iOS 14.5, rumeurs Apple Glasses, première application TV + AR 01:09:48 Fonctionnalités bêta iOS 14.5, négociation de voitures Apple, saison de prix Ted Lasso 01: 17:50 Premium MacBook Air, version iOS 14.4, gains AAPL 01:04:29 Premier appareil AR d’Apple, encoche iPhone 13, cadran Unity Apple Watch 01:14:27

Podcast Stacktrace |

Stacktrace de . est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Podcast Apple @ Work |

Apple @ Work de . est disponible sur les podcasts Apple, Overcast, Spotify et via RSS pour les autres lecteurs de podcast.

