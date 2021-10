Top Stories: Récapitulatif des événements Apple – Nouveaux MacBook Pro, AirPods 3 et plus

L’actualité de cette semaine a été dominée par l’événement d’Apple lundi, la société passant le plus clair de son temps à parler des nouveaux modèles de MacBook Pro avec les options de puces M1 Pro et M1 Max, bien que nous ayons eu quelques autres annonces lors de l’événement.



L’événement final d’Apple de 2021 étant probablement désormais terminé, nous sommes également revenus directement dans le cycle des rumeurs cette semaine avec des rapports sur les futures mises à jour d’iMac, MacBook Air, iPhone SE et AirPods Pro, alors lisez la suite pour tous les détails !

Tout ce qui a été annoncé lors de l’événement Apple en seulement 7 minutes

Apple a organisé son événement virtuel « Unleashed » cette semaine avec plusieurs annonces de produits, notamment des modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces redessinés avec les puces M1 Pro et M1 Max de nouvelle génération d’Apple, des AirPod de troisième génération avec un design similaire à celui des AirPod. Pro à l’exception des embouts auriculaires en silicone et de trois nouvelles couleurs mini HomePod. Il existe également un nouveau plan Apple Music Voice qui s’articule autour de Siri.

Nous avons préparé une vidéo avec tout ce qu’Apple a annoncé lors de son événement en seulement 7 minutes. Pour plus de détails sur les annonces d’événements d’Apple, assurez-vous de consulter nos meilleures histoires de la semaine ci-dessous.

Apple dévoile un MacBook Pro redessiné avec encoche d’affichage

Après des mois, voire des années de rumeurs, les modèles redessinés de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces sont enfin là, et ils regorgent de nouvelles fonctionnalités. Les premières commandes se préparent à être expédiées avant un lancement mardi.



Les principales caractéristiques des nouveaux modèles de MacBook Pro incluent les puces M1 Pro et M1 Max de nouvelle génération d’Apple, des écrans mini-LED avec ProMotion pour un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, des ports supplémentaires comme un port HDMI et un emplacement pour carte SD, MagSafe, touches de fonction physiques au lieu de la Touch Bar, et plus encore.

Apple annonce des AirPods de troisième génération repensés

Apple a dévoilé cette semaine des AirPods de troisième génération avec un design similaire à celui des AirPods Pro, mais sans suppression active du bruit ni embouts en silicone.



Les principales caractéristiques incluent une qualité sonore améliorée avec Adaptive EQ et audio spatial, une durée de vie de la batterie plus longue, un boîtier de charge MagSafe, une résistance à l’eau et à la transpiration IPX4, et plus encore. Les AirPod de troisième génération sont disponibles à la commande dès maintenant pour 179 $ et seront lancés le mardi 26 octobre.

Les AirPods Pro sont désormais également livrés avec un étui de chargement MagSafe, pour le même prix de 249 $.

HomePod Mini obtient trois nouvelles couleurs en novembre

Apple a annoncé que le HomePod mini sera disponible en trois nouvelles couleurs le mois prochain, dont le jaune, l’orange et le bleu. Le prix reste de 99 $ et les couleurs gris sidéral et blanc seront toujours disponibles.



Apple a également annoncé qu’à partir de la fin de l’année, la prise en charge de Siri pour la reconnaissance vocale multi-utilisateurs s’étendrait à toutes les régions où le HomePod mini est disponible.

Il existe également un nouveau forfait Apple Music Voice limité à Siri pour 4,99 $ par mois.

Les nouveaux MacBook Pro sont plus de 1,5 fois plus rapides que les Mac M1 dans les résultats de référence

Les premiers résultats du benchmark Geekbench 5 sont apparus pour les nouveaux modèles de MacBook Pro, et les puces M1 Pro et M1 Max d’Apple sont plus de 1,5 fois plus rapides que la puce M1 des Mac bas de gamme.



Il existe également des résultats Geekbench pour les graphiques qui révèlent que le GPU de la puce M1 Max est plus de 3 fois plus rapide que le GPU de la puce M1 basé sur le framework Metal d’Apple. Apple a déclaré que le GPU de la puce M1 Max est en fait jusqu’à 4 fois plus rapide que le GPU de la puce M1, nous devrons donc attendre d’autres résultats pour voir.

Apple aurait lancé un iMac mini-LED 27 pouces avec ProMotion au début de 2022

Apple prévoit d’introduire un nouvel iMac 27 pouces au début de 2022, selon les informations partagées par le PDG de Display Supply Chain Consultants, Ross Young.



Young a déclaré que l’écran de l’iMac comprendra un rétroéclairage mini-LED et ProMotion, permettant un taux de rafraîchissement adaptatif entre 24 Hz et 120 Hz.

Nous avons également entendu certaines fonctionnalités potentielles du MacBook Air 2022, notamment une puce M2, des cadres blanc cassé, MagSafe, etc. Et enfin, nous avons entendu des rumeurs sommaires sur le prochain iPhone SE et les AirPods Pro de deuxième génération, nous devrons donc attendre et voir comment les rumeurs progressent sur ceux-ci dans les mois à venir.

Apple annonce le mode haute puissance sur le MacBook Pro 16 pouces avec M1 Max conçu pour des tâches telles que l’étalonnage des couleurs 8K ProRes Video

Le nouveau MacBook Pro 16 pouces configuré avec la puce M1 Max dispose d’un nouveau mode haute puissance pour maximiser les performances dans les charges de travail intensives et soutenues telles que l’étalonnage des couleurs de la vidéo 8K ProRes, selon les informations partagées par Apple.



Nous avons également appris d’autres détails sur le MacBook Pro, notamment que le lecteur de carte SD prend en charge jusqu’à 250 Mo/s de transfert de données avec les cartes SD UHS-II, que les eGPU ne sont toujours pas pris en charge sur le silicium Apple, et plus encore.

