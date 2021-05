Top Taylor pour tout le monde sauf les juges

=== Après un combat approfondi avec César Seda à partir de la décision divisée ===

Josh Taylor était plus que ce que nous imaginions et il a fait preuve de boxe de luxe pour battre José Ramírez avec autorité, qu’il a envoyé deux fois sur la toile, et s’est imposé comme le nouveau champion absolu du super léger. L’écossais a changé le visage récent de la boxe britannique, montrant qu’à partir de là, ils peuvent également envoyer des représentants qui “ ne se dégonflent pas en cours de route ”.

L’Ecossais a battu un double champion, invaincu, compliqué, coriace, déterminé et guerrier comme l’a toujours été José Ramírez. Le combat, comme nous l’avons supposé, est allé au loin et aussi, comme nous l’avons supposé, il a été gagné par les Britanniques. Ce qui n’apparaissait pas dans les calculs précédents, c’était la taille de la différence de qualité, personne ne s’attendait aux deux chutes de Ramírez et tout le monde a été surpris par le score des juges: 114-112 les trois cartes. En d’autres termes, sans les chutes, la victoire aurait été pour le Californien. Une absurdité inexplicable.

Dans ce programme spécial avec Cesar Seda, vous avez mon analyse du combat, les raisons de la victoire de l’un et de la défaite de l’autre, l’avenir de Ramírez et celui de Taylor, qui, comme on le sait, monte à 147 livres pour défiez le monarque WBO Terence Crawford et vous avez ici ma première analyse de ce à quoi s’attendre de ce match.

Il vous a également parlé dans cette vidéo de ce qui peut se passer dans Libra por Libra d’ESPN où il y a de fortes chances de voir Josh Taylor sur TopTen et Saúl ‘Canelo’ Álvarez pourrait, pour la première fois, atteindre la première place de ce classement. Il y a aussi des considérations sur ce à quoi s’attendre de Manny Pacquiao, qui revient en août contre Errol Spence, et les nouvelles attentes dans l’agenda de boxe 2021.