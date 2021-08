Top Trader met en garde de ne pas dormir sur Dogecoin, retourne Mega Bullish sur cet Altcoin basé sur Solana Crypto new media

Un crypto-trader largement suivi avertit les gens de ne pas oublier le principal actif de crypto-monnaie Dogecoin (DOGE), et il est également haussier sur un actif numérique basé sur Solana.

Le commerçant pseudonyme connu sous le nom de Kaleo dit à ses 356 000 abonnés sur Twitter qu’il est optimiste sur DOGE.

En regardant Dogecoin contre Bitcoin (BTC), Kaleo dit que DOGE/BTC continuera à se déchirer jusqu’à ce qu’il atteigne la résistance de haute durée (HTF) de 0,000009 BTC, d’une valeur de 0,44 $ au moment de la rédaction.

“Voici le plan de match – Dogecoin continuera à fondre plus haut jusqu’à ce qu’il atteigne la résistance HTF sur la paire BTC autour de 900 [satoshis]. C’est là que vous devriez empiler, car quand il casse cette ligne. C’est fini (alias giga-send au-dessus de 1,00 $). »

Source : Kaleo/Twitter

Kaleo est également optimiste sur Kin, la crypto-monnaie du service de messagerie Kik. Le commerçant dit que Kin est l’une des pièces les moins chères de l’écosystème Solana et a bénéficié d’une action de prix prometteuse. Selon Kaleo, Kin pourrait être prêt à passer à la prochaine résistance majeure.

“KIN a l’air prêt pour une autre jambe plus haut”

Source : Kaleo/Twitter

Au moment de la rédaction, Kin se négocie à 0,00017 $, en hausse de plus de 1 300 % par rapport à l’année dernière, selon CoinGecko.

La semaine dernière, Kaleo a déclaré que la blockchain Helium (HNT) de l’Internet des objets flirtait avec une résistance critique. Avec HNT au-dessus de cette résistance, le trader dit que l’altcoin naissant est en mode “découverte des prix” et pourrait être prêt à atteindre un prix quelque part supérieur à 30,00 $.

« HNT

Il y a votre cassure de découverte de prix.

30s ensuite.

La source; Kaléo/Twitter

Au moment de la rédaction, HNT se négocie à 22,88 $, selon CoinGecko.

Image en vedette : Shutterstock/Aleksandr Morrisovich