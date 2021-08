Topgolf apporte officiellement l’un de ses sites de sport et de divertissement de haute technologie dans la région de Seattle

Un rendu de l’installation prévue de Topgolf à Renton, Washington (Image de Topgolf)

La société de sports et de divertissement Topgolf apporte officiellement un complexe de golf et de jeux de haute technologie à grande échelle dans la région de Seattle, avec des plans pour ouvrir la voie mardi à Renton, Washington, à l’extrémité sud du lac Washington.

Topgolf Renton-Seattle sera situé près de l’avenue Logan, près de The Landing, un vaste complexe commercial et de restauration qui a ouvert ses portes en 2007, selon Topgolf et un avis de la ville de Renton. . a signalé pour la première fois en décembre 2018 que Topgolf envisageait le site et une parcelle de terrain de 14 acres comme emplacement potentiel.

Le site à trois niveaux devrait ouvrir ses portes en 2022 et employer plus de 500 associés. Il comprendra 102 baies extérieures pour frapper des balles de golf, un restaurant et un bar à service complet et un espace événementiel pour les événements corporatifs et sociaux. Il intégrera le nouveau « design d’atrium central éclairé par le ciel » de Topgolf, avec des sièges, des jeux de jardin et un mur vidéo géant. L’espace est destiné à relier les baies de frappe à la scène autour du patio, des bars et des toits-terrasses.

Le maire de Renton, Armondo Pavone, des membres du conseil municipal et des dirigeants de Topgolf sont attendus pour l’inauguration des travaux de mardi.

“Ce développement passionnant nous permettra non seulement de divertir la communauté, mais également d’améliorer davantage l’extrémité sud du lac Washington en servant de point d’ancrage dans le quartier des divertissements de Renton”, a déclaré Chris Callaway, directeur du développement de Topgolf, dans un communiqué.

Topgolf exploite plus de 70 sites dans cinq pays et sert 20 millions de clients par an. Ses sites disposent de capacités de suivi de balle et de notation et de jeux intégrés pour faire d’une sortie au practice de golf une affaire de haute technologie – avec une touche supplémentaire de nourriture, de boisson et de musique.

La société a ouvert un emplacement dans la région de Portland, en Oregon, il y a quatre ans et est arrivée pour la première fois dans la région de Seattle en janvier 2020 avec son tout premier concept « Lounge by Topgolf », une installation intérieure qui combine des sports virtuels avec des offres de nourriture et de boissons. . Le salon de 9 200 pieds carrés est situé au deuxième étage de Kirkland Urban, un développement à usage mixte de 1,2 million de pieds carrés juste à l’est de Seattle à Kirkland, Washington. Google a acheté le site en septembre 2019.

(Image de Topgolf)

. a passé une semaine à Renton en 2018 pour déterminer si la ville à 20 km au sud de Seattle pourrait être le prochain centre technologique du nord-ouest du Pacifique. La ville se présente comme « la maison de Boeing, PACCAR, IKEA, les Seahawks de Seattle et le lieu de repos éternel de Jimi Hendrix ».

The Landing est juste à côté de l’Interstate 405, non loin d’une usine d’assemblage Boeing et du projet Southport, un triumvirat de tours de bureaux conçues pour les entreprises technologiques qui comprend également un projet d’appartements et un hôtel. Topgolf sera également à 3 1/2 milles au sud du centre d’entraînement des Seahawks.

“C’est un moment passionnant pour la communauté de Renton, et j’attends avec impatience l’inauguration et l’achèvement du projet”, a déclaré Pavone dans un communiqué. « L’ajout de Topgolf à The Landing constituera une autre source de divertissement pour ceux qui fréquentent la région et offrira plus d’opportunités d’emploi aux résidents de Renton. »

Topgolf, qui a débuté à Londres il y a 20 ans, a déjà introduit son concept pop-up Topgolf Crush à Seattle en 2017. Topgolf a également installé sa technologie Toptracer dans divers practice autour de Seattle, et sa technologie Swing Suite est utilisée au Forum Social House à Bellevue, Washington.

Dans ses emplacements à plusieurs niveaux, les golfeurs sont installés dans des baies de practice de luxe pour six personnes où ils visent des cibles géantes sur le terrain à l’aide de balles micropucées qui enregistrent elles-mêmes le score. Les installations comprennent également des bars, des restaurants, des centaines d’écrans de télévision, des jeux d’intérieur, une connexion Wi-Fi gratuite et un espace pour des spectacles musicaux et des événements d’entreprise. Plus de la moitié des clients de Topgolf ne sont pas des golfeurs.

“Nous sommes en mesure de créer un jeu qui est beaucoup plus accessible à tout le monde”, a déclaré le président de Topgolf Media YuChiang Cheng à . en 2016. “Avec le golf traditionnel sur herbe verte, il est assez difficile et assez frustrant de mettre la balle dans un petit trou. En ayant cette technologie, nous pouvons récompenser le joueur progressivement pour les choses qu’il fait. C’est beaucoup plus ouvert et il y a moins de frictions ; il récompense toutes les personnes qui y participent.

Les golfeurs peuvent jouer à une variété de jeux sur des sites sélectionnés, tels que «Angry Birds», dans lesquels les balles de golf servent également de personnages virtuels du jeu vidéo populaire et sont utilisées pour abattre des bâtiments, vaincre des cochons et gagner des points.