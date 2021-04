Topher Grace de cette émission des années 70 révèle une histoire hilarante derrière la façon dont il a décroché le rôle d’Eric Foreman

Pas de chance pour l’équipe de tennis, bonne chance pour la télévision. Malgré son manque initial d’expérience d’acteur et son tir à la tête moins que professionnel, Topher Grace avait évidemment les côtelettes et après tant d’années et tant de reprises, il est difficile d’imaginer quelqu’un d’autre jouer le ringard mais attachant Eric Foreman. Au cours des 15 années qui ont suivi la dernière saison de Grace sur That 70’s Show, il a travaillé sur une multitude de projets. Il a joué dans des films tels que Spider Man 3 de Sam Raimi et Interstellar de Christopher Nolan.

Plus récemment, il a joué David Duke dans BlacKkKlansman de Spike Lee, avec des critiques louant sa performance. Mais tout cela ne serait peut-être pas arrivé si Topher Grace n’avait jamais eu la chance de passer une audition à travers une série d’accidents hilarants.