Topless Kourtney Kardashian réfléchit à ses fiançailles avec Travis Barker

Quant à savoir comment tout s’est passé, un témoin a dit à E! News qu’une fois que Kourtney avait été amenée à la scène pittoresque de la proposition, elle « souriait d’une oreille à l’autre ».

« Travis a escorté Kourtney jusqu’à la plage, où il a fait installer des fleurs rouges et blanches en forme de cœur », a déclaré l’initié à propos de l’installation. « Ça avait l’air très romantique. » Et après un « oui » sincère, toutes les personnes présentes – qui, en plus de Kim, comprenaient des sœurs Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe kardashian et maman Kris Jenner— N’a pas pu contenir leur enthousiasme, le témoin a ajouté : « La famille les a applaudis et est retournée à l’hôtel. » Immédiatement après la grande nouvelle, toute la famille s’est assise pour un dîner intime de célébration.