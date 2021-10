Toppers de volume NSE : Oui Bank et PNB parmi les actions les plus négociées ; IRCTC, les hauts de gamme de la Banque Axis

Parmi les hauts de gamme, Axis Bank était en tête du peloton, car des actions d’une valeur de 2 435 crores de roupies se sont négociées en bourse. (Photo : REUTERS)

Sensex et Nifty 50 étaient en baisse mercredi, après avoir commencé la journée avec des gains. Le S&P BSE Sensex était inférieur à 61 200 tandis que l’indice plus large Nifty 50 était juste au-dessus de 18 200. Les marchés plus larges s’échangeaient de manière mitigée. Les indices midcap et smallcap étaient en grande partie dans le vert, surperformant les indices phares. L’Inde VIX, cependant, glissait à la baisse en abandonnant 17 niveaux. Au milieu de la faible dynamique du marché, Yes Bank a été le principal gagnant en volume avec plus de 9,88 crores d’actions échangeant la main sur NSE. Parmi les hauts de gamme, Axis Bank était en tête du peloton, les actions d’une valeur de 2 435 crores de roupies du prêteur étant négociées en bourse.

Hauts de volume

Prêteur Oui Banque le cours de l’action a baissé de 2,23 % lundi pour s’échanger à 13,15 roupies par action. Cela a conduit à une activité de volume accrue avec plus de 9,89 crores d’actions échangées.

Banque nationale du Pendjab était le deuxième bâton le plus actif sur NSE avec 8,20 crores d’actions impliquées dans les transactions. Le cours de l’action de la banque a augmenté de 2% à 46,75 rands par action.

Idée Vodafone, qui a dominé la première place des toppers en volume, était à la troisième place mercredi. 7,65 crore d’actions de la société se sont déplacés entre les investisseurs sur NSE tandis que l’action a glissé de près d’un demi pour cent pour se négocier à Rs 10,35 par action.

Groupe Tata, Puissance de tata était en hausse de 0,51% à Rs 226,45 par action mercredi. Au moins 5,74 crores d’actions de la société ont échangé la main sur NSE.

Parmi les autres entreprises figurant sur la liste des toppers de volume, on trouve IDFC First Bank, Bank of Baroda, Bharat Heavy Electricals et Canara Bank.

Toppers de valeur

En termes de valeur, La Banque Axis était en avance sur toutes les actions sur NSE avec des actions d’une valeur supérieure à 2 345 crores de roupies négociées en bourse. Le cours de l’action Axis Bank a baissé de plus de 5%.

Bajaj Finance a vu la deuxième activité commerciale la plus élevée en termes de valeur. Les données sur NSE ont montré que des actions valant plus de 1 830 crores de roupies ont été négociées en bourse. L’action a perdu 4,4%.

IRCTC des actions d’une valeur de Rs 1 565 crore ont été négociées sur NSE avec le temps restant avant la cloche de clôture. Le cours de l’action IRCTC a baissé de 2,25% pour s’échanger à Rs 4 095 par action.

Banque ICICI était en hausse de 1,58% avec des actions d’une valeur de Rs 1448 crore échangeant des mains entre investisseurs mercredi.

Chocs de volume

Parmi les choquants de volume sur NSE, Investissements et publicités Welspun en tête de liste. Plus de 56 000 actions de la société se sont négociées sur NSE mercredi, 34 fois la moyenne sur une semaine de 1 642 actions. Le cours de l’action a augmenté de 11 %. Cela a été suivi par Verre Asahi Inde alors que 16 actions lakh de la société se sont échangées mercredi alors que l’action a grimpé de 8%. Triveni Turbine et Pritish Nandy Communications étaient les autres choquants de volume sur NSE.

