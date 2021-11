Toppers de volume NSE : Tata Power, Vodafone-Idea parmi les actions les plus négociées ; Tata Motors haut de gamme

Les indices midcap et smallcap ont surperformé les indices de référence. (Photo : REUTERS)

Sensex et Nifty évoluaient entre gains et pertes mardi avec un indice de volatilité à la hausse. Le S&P BSE Sensex s’échangeait à plat avec un biais négatif avant la cloche de clôture, oscillant autour de 60 000 points. L’indice NSE Nifty 50 était inférieur à 17 900. Les indices midcap et smallcap ont surperformé les indices de référence. Nifty midcap 50 était en hausse de 1% tandis que le smallcap 50 était en hausse de 0,93%. Bank Nifty était dans le vert, près des 40 000. L’indice Nifty Realty a été le plus performant du secteur, en hausse de plus de 3 %. En termes de volume, Tata Power était le titre le plus actif sur NSE tandis que Tata Motors a ouvert la voie en termes de valeur.

Hauts de volume

Puissance de Tata le cours de l’action a augmenté de 3% mardi pour se négocier à Rs 229,75 par action. Au milieu de cette reprise des actions, plus de 7,87 actions crore se sont déplacées entre les investisseurs sur le NSE.

Idée Vodafone était le deuxième titre le plus actif sur le NSE, le titre ayant chuté de 1% pour se négocier à Rs 10 par action. Selon les données de NSE, 6,25 crores d’actions de Vodafone Idea ont échangé les mains sur l’indice.

Banque de Baroda était en hausse de 3,53% mardi, ce qui a conduit à une augmentation du volume négocié de l’action sur NSE, avec 5,22 actions crore échangées.

Oui Banque était la quatrième action la plus active sur NSE, avec près de 5 actions crore échangées. Le cours de l’action était stable avant la cloche de clôture.

Moteurs Tata était en hausse de 1,1% mardi malgré les faibles résultats trimestriels. Pas moins de 4,4 crores d’actions de la société se sont négociées à la NSE mardi.

Toppers de valeur

Moteurs Tata était cinquième parmi les toppers de volume mais premier en termes de valeur. Selon les données de NSE, des actions d’une valeur de plus de 2 200 crores de roupies se sont déplacées entre les investisseurs.

Une autre société du groupe Tata suivait de près en termes de valeur. Puissance de Tata des actions d’une valeur de 1 882 crores de roupies se sont déplacées entre les investisseurs jusqu’à présent mardi.

Majeure en pharmacie Sun Pharma était la troisième action la plus négociée en termes de valeur, car des actions d’une valeur de 1 278 crores de roupies se sont déplacées entre les investisseurs. Sun Pharma est en hausse de 1,72%.

Banque Nationale de l’Inde était également parmi les hauts de gamme avec des actions d’une valeur de 1 224 crore de roupies échangées. Le SBI est en hausse de 1,44%

Chocs de volume

L’action de Keynote Financial Services a été le principal choc de volume sur NSE mardi 68 597 actions échangeant des mains. C’était 25 fois plus que le volume moyen sur une semaine.

Dangee Dums a été le deuxième volume de choc avec 84 878 actions échangeant la main sur NSE. C’était 19,58 fois plus que le volume moyen sur une semaine.

