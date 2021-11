Toppers de volume NSE : Vodafone-Idea, Tata Power parmi les actions les plus négociées ; Apollo, Tata Motors valeur toppers

Sensex et Nifty dansaient entre gains et pertes mercredi. (Photo : REUTERS)

Sensex et Nifty dansaient entre gains et pertes mercredi, prolongeant leur phase de consolidation. Le S&P BSE Sensex oscillait autour de 60 200 points tandis que l’indice NSE Nifty 50 était au-dessus de 17 950. L’indice Bank Nifty était proche de 38 200 tandis que les marchés plus larges étaient largement dans le rouge. La jauge de volatilité, India VIX, était juste au-dessus de 15 niveaux, s’échangeant à plat après avoir ouvert avec des pertes. En termes de volume, Vodafone Idea a été le premier gagnant avec plus de 8 crores d’actions de la société de télécommunications échangeant la main sur NSE. D’un autre côté, Apollo Hospitals Enterprises était le meilleur rapport qualité-prix.

Hauts de volume

Le cours de l’action de Vodafone Idea a baissé de 0,50% mercredi après-midi, s’échangeant à Rs 9,95 par action. Selon les données de NSE, jusqu’à 8 crores d’actions de la société ont été transférés entre les investisseurs jusqu’à présent aujourd’hui.

Tata Power et Tata Motors étaient les deuxième et troisième valeurs les plus actives en termes de volume sur NSE. Tata Power était en hausse de 2,37% avec 4,8 crores d’actions échangées tandis que Tata Motors était en hausse de 2,68% et plus de 4 crores d’actions ont échangé des mains entre les investisseurs.

De plus, plus de 3,8 crore d’actions de Trident ont été négociées sur NSE mercredi alors que l’action a augmenté de 5%.

Le géant des produits de grande consommation, ITC, figurait également parmi les meilleurs volumes avec 3,38 crores d’actions se déplaçant entre les investisseurs alors que l’action a bondi de 2,78 %. Zomato, suivi de près avec plus de 3,28 crores d’actions échangeant des mains.

Hauts de gamme

Parmi les hauts de gamme, Apollo Hospitals était le stock le plus actif avec des actions valant plus de Rs 3 150 crore se déplaçant entre les commerçants.

Tata Motors et Maruti Suzuki, les deux géants de l’automobile, figuraient au deuxième et au troisième rang des actions les plus actives en termes de valeur. Les actions de Tata Motors d’une valeur de plus de 2 157 crores de roupies ont été échangées mercredi sur NSE. De plus, les données ont montré que des actions d’une valeur de 1 540 crore de Rs de Maruti Suzuki ont été échangées.

Tata Power était la quatrième action la plus négociée en termes de valeur. Alors que l’action a augmenté de plus de 2,37 %, les données sur NSE ont montré que des actions valant plus de 1 224 crores de roupies ont été échangées.

Chocs de volume

Mercredi, SEL Manufacturing Company Limited a été le plus gros volume de choc sur NSE, alors que plus de 2000 actions crore se déplacent entre les investisseurs, soit 60 fois la moyenne sur 1 semaine.

NRB Bearing Limited a été le deuxième choc en termes de volume, car plus de 39 actions de lakh ont échangé des mains entre investisseurs, 17,5 fois plus que le volume moyen de l’action sur une semaine. NRB Bearing Limited est en hausse de 15 %.

