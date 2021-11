Toppers de volume NSE : Vodafone-Idea, Yes Bank parmi les actions les plus négociées ; Airtel, Tata Motors valeur toppers

En termes de valeur, Larsen & Toubro était l’action la plus négociée sur NSE. (Photo : REUTERS)

Sensex et Nifty 50 étaient en hausse avec des gains mercredi et des marchés plus larges reflétaient la hausse. Le S&P BSE Sensex a regagné la barre des 60 300 tandis que le NSE Nifty 50 se rapprochait des 18 000. Bank Nifty a franchi la barre des 40 000 au cours de la séance du matin et a augmenté ses gains. D’un autre côté, India VIX était en baisse dans le rouge, abandonnant 17 niveaux. Au milieu de la dynamique positive du marché, Vodafone Idea a été le principal gagnant en volume avec plus de 3,47 crores d’actions de participation échangées entre les investisseurs. Cependant, en termes de valeur, Larsen & Toubro était l’action la plus négociée sur NSE.

Hauts de volume

Idée Vodafone était en baisse de 0,50% mercredi matin. La société de télécommunications a vu plus de 3,47 crores d’actions se déplacer entre les investisseurs au cours de la séance de négociation du matin.

Nouvelles connexes

La correction du marché pourrait être bientôt terminée, il est temps d’acheter à nouveau ; actions bancaires, les PSU devraient surperformer Bharti Airtel, SBI, Eicher Motors, Bank of India, Union Bank, Dabur India, actions HPCL en bref Marché des actions EN DIRECT : Nifty se situe au-dessus de 17 900, Sensex près de 60 300 ; Larsen & Toubro, les meilleurs gagnants de Tech Mahindra

Puissance de tata suivi avec 2,26 actions crore se déplaçant entre les inventeurs. Le cours de l’action Tata Power a baissé de 0,28% pour s’échanger à Rs 227,85 par action.

Banque de Baroda était le troisième titre le plus actif sur NSE, en termes de volume. Un peu plus de 2 crores d’actions de la banque ont échangé des mains alors que le script a gagné 0,54% pour s’échanger à 102,85 Rs pièce.

Une autre action bancaire a pris la quatrième place. Oui Banque était en hausse de 0,38% à 13,10 Rs par action. Au moins 1,97 crore d’actions du prêteur ont échangé des mains entre investisseurs avant midi.

Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) était la cinquième action la plus négociée sur NSE. Les actions de 1,95 crore se sont déplacées entre les investisseurs mercredi.

Les autres parts parmi les gagnants de volume comprennent Steel Authority of India, Tata Teleservices (Maharashtra), Devyani et Punjab National Bank.

Hauts de gamme

Larsen & Toubro était l’action la plus active en termes de valeur échangée mercredi. Des actions d’une valeur de plus de 1 000 crores de roupies ont échangé des mains entre investisseurs mercredi alors que les actions de L&T ont augmenté de 5%.

Géant des télécoms Bharti Airtel suivi de près avec des actions d’une valeur de Rs 975 crore se déplaçant entre les investisseurs. Bharti Airtel est en baisse de près de 1%.

Moteurs TataLe cours de l’action a gagné 0,58% pour se négocier à Rs 490 par action. Selon les données de NSE, des actions d’une valeur supérieure à 606 crores de roupies se sont déplacées entre les investisseurs.

Banque Nationale de l’Inde était la quatrième action la plus négociée en termes de valeur, avec des actions d’une valeur de près de 606 crores de roupies échangeant la main sur NSE. Le cours de l’action SBI a augmenté de 0,22 %.

Chocs de volume

Nouvellement listé Paras Defence et technologies spatiales a vu une activité commerciale inhabituellement élevée sur NSE mercredi avec 30,25 actions lakh échangeant des mains. C’était 16,5 fois plus que la moyenne sur une semaine de 1,83 lakh d’actions.

Une autre action récemment cotée — Constructeurs de navires Mazagon Dock – voyait également un volume élevé avec 71,19 actions lakh se déplaçant entre les investisseurs. 14,67 fois plus que la moyenne sur 1 semaine.

D’autres shockers de volume incluent, Keynote Financial Services Limited, Airo Lam Limited, Salzer Electronics Limited et SPL Industries.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.