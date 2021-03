Topps Digital Towers Over NFT Universe avec la prochaine vente aux enchères de collection Godzilla

31 mars 2021 05:34 & nbspUTC

| Actualisé:

31 mars 2021 à 05:34 & nbspUTC

Par & nbspClark

L’intrigue classique de Godzilla de Toho laisse derrière elle les horizons Yeddo et Big Apple, car elle pénètre dans l’univers décentralisé avec des objets de collection fraîchement frappés mis aux enchères sur la blockchain WAX.

Appel aux collectionneurs améliore la prochaine première de Godzilla contre Kong

Des cartes de commercialisation aux objets de collection, le nom Topps a été similaire avec l’agrégation pendant plus de soixante-dix ans. très peu comprenaient-ils que leur transformation numérique qui s’est matérialisée en 2012 préparerait le terrain pour la NFT-mania d’aujourd’hui et leur adoption des jetons non fongibles.

Depuis qu’il a révélé une collaboration avec le Worldwide quality eXchange (WAX) en mai 2020, Topps a été à la pointe de la numérisation des cartes de commercialisation de sports et de divertissement, servant aux collectionneurs dévoués qui achètent, vendent et échangent des objets de collection distinctifs via la plate-forme blockchain de WAX. La plate-forme prétend avoir été responsable de la gestion d’une centaine de millions de transferts d’actifs numériques jusqu’à présent.

Avance rapide vers cela, et Topps augmente activement son portefeuille de NFT en pleine croissance une fois en partenariat avec la franchise Godzilla pour mettre aux enchères un ensemble de plus de 160 articles distinctifs. La vente aux enchères, qui doit débuter le 30 mars, peut accompagner la première de «Godzilla vs. Kong». La photo montre la légende elle-même qui se bat contre King Kong alors que l’homme cherche à détruire chaque figurine une fois pour toutes.

Une vente aux enchères épique

Topps s’est associé à Toho pour faire entrer l’histoire de Godzilla et les personnages classiques de cette franchise légendaire dans le domaine numérique. Les collectionneurs s’attendront à ce que des travaux à intervalles réguliers dans cet assortiment présentent les origines de Godzilla à bord de photos du roi Ghidorah, Mechagodzilla, Mothra, Rodan et beaucoup d’autres de la série de longue durée.

Les plus de 160 objets d’art peuvent présenter des scènes colorées et des personnages passionnants de la série sur plusieurs décennies dans de multiples configurations, ainsi que des illustrations originales, des animations Chibi vogue, des couvertures de bandes dessinées, des cartes animées et même le célèbre format classique des «Rookie Cards» de Topps .

Chaque pièce unique en son genre se voit attribuer une nouvelle variété d’identification qui sera vérifiée sur la blockchain WAX, garantissant ainsi que les détenteurs de ces NFT distinctifs sont prêts à garantir la légitimité et la preuve de possession.

Ce dernier mouvement fait suite aux différents efforts de Topps pour élargir son portefeuille NFT en frappant un certain nombre de leurs séries de cartes commerciales classiques. Une de ces initiatives a inclus le détachement en février des objets de collection pour enfants Garbage Sail sur la blockchain WAX.

La série 2021 Garbage Pail Kids Food Fight a également été lancée dans les magasins physiques, avec Walmart et Target, avec des codes distinctifs sur chaque paquet de cartes conçus pour aider les collectionneurs à accéder à des récompenses NFT exclusives à collectionner.

Clark

Chef de la technologie.