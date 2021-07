Toprak Razgatioglu renouvelle pour Yamaha au SBK

07/02/2021

Act à 10:41 CEST

Le Turc Toprak Razgatlioglu, Le joueur de 24 ans a renouvelé son contrat pour deux saisons Yamaha Motor Europe pour le Championnat du Monde Superbike.

Razgatlioglu a remporté sa première course à Phillip Island et a remporté deux autres victoires en route vers la quatrième position finale du championnat du monde Superbike, et occupe actuellement la deuxième place du championnat, avec sept podiums et une victoire à Misano.

“Yamaha est devenu ma famille et je suis très heureux de signer pour encore deux ans, je pense que nous avons beaucoup amélioré la moto depuis que je l’ai rejoint en 2020, donc c’était une décision facile à prendre pour moi”, a-t-il déclaré dans le communiqué. de l’équipe Razgatlioglu.

“Nous nous battons pour le championnat et j’ai les meilleures personnes autour de moi pour m’aider à atteindre mes objectifs “, poursuit Razgatlioglu, qui, sur la rumeur d’aller en MotoGP, a reconnu que ” c’est peut-être quelque chose auquel je pense à l’avenir, mais pour l’instant je suis complètement concentré le Je travaille ici chez Superbike.