Topuria, pas de pression contre l’UFC 264 : “Plus de gens me verront briller”

L’une des nombreuses qualités d’Ilia Topuria est la tempérance. L’hispano-géorgien de 24 ans se bat avec le calme d’un vétéran et rien ne semble le rendre nerveux. Ce samedi il apparaît dans les préliminaires de l’UFC 264 (il se clôturera avec la trilogie entre McGregor et Poirier) avec de nombreux projecteurs dessus. Sa grosse victoire contre Zalal et son extraordinaire KO de Damon Jackson font de lui l’un des noms à surveiller. De plus, être sur le même panneau d’affichage que ‘The Notorious’ donne une plus grande visibilité. Le ‘Matador’ s’en soucie peu. “J’aime. Plus les gens le verront, plus les gens me verront briller« Il lâche sans hésiter. Il aime la pression.

Ilia fait face au plus gros combat de sa carrière. C’est pour la scène et pour le rival. Il affronte l’Américain Ryan Hall, l’un des combattants les plus redoutés de l’UFC. En fait, il assure lui-même que leur continuité n’a pas été plus grande parce qu’ils le craignent. “Il est l’exposant maximum de la garde 50-50 et est très imprévisible à cause des verrous de jambes qu’il recherche.. C’est dangereux, mais ça ne va rien faire pour me surprendre. Je suis ceinture noire de jiu-jitsu et j’ai trois autres ceintures noires dans mon coin (Jorge et Agustín Climent, leurs entraîneurs, et leur frère Alex). Je suis sur un tatami depuis l’âge de 15 ans. Je roule tous les jours. Je n’ai pas peur de ce que cela peut apporter“, prévenir.

La confiance d’Ilia est maximale et encore plus lorsqu’elle est dans un bon moment de forme. “Pour mon premier combat, ils m’ont donné un préavis de huit jours et je n’ai pas été récupéré après avoir passé le coronavirus. Dans la seconde, trois semaines plus tard, je me suis cassé les ischio-jambiers de ma jambe droite et j’étais sur le point de devoir refuser le combat. Je ne peux pas dire que je suis dans la meilleure forme de ma vie, mais je passe un bon moment“, reconnaît-il. Ses yeux sont tournés vers samedi, mais depuis le début l’hispano-géorgien a toujours été clair sur son objectif.”Je me vois finir l’année dans le top 10 et être champion l’année prochaine. Si je gagne le prochain combat qui vient samedi (le dernier de votre contrat) sera beaucoup plus important. Bien sûr », conclut le ‘Matador’. Sa prochaine victime est déjà dans sa ligne de mire.