Topuria tient parole : met KO Hall en un round

Ilia Topuria a gâché son match contre Ryan Hall lors des préliminaires de l’UFC 264. L’espagnol-géorgien, 24 ans, Il a promis d’éliminer son adversaire au premier tour et a livré. L’Américain est un combattant très compliqué, mais il n’a pas surpris le ‘Matador’. Il était calme et le premier coup de poing qu’il a décroché a servi à assommer Hall. Mortel. “C’était ce que j’attendais depuis le début. Je devais rester calme, sans rentrer dans son jeu et augmenter progressivement le rythme pour atteindre le KO. Je me sens bénie. Quand j’ai commencé dans le MMA en Espagne, peu de gens les connaissaient et maintenant je suis dans le plus grand stade de ce sport, gagnant par KO le même jour que la plus grande star mondiale se bat », a déclaré Topuria avec joie. Il avait braqué les projecteurs sur lui et il l’a bien fait comprendre : il opte pour tout.

Hall a montré pourquoi personne ne veut le combattre. Dès le premier instant il a attendu et quand Topuria a voulu prendre de la distance il s’est jeté au sol pour tenter de réaliser un verrou sur la jambe de l’espagnol-géorgien. Cela n’a pas réussi. Ilia avait travaillé dur sur la réaction pour échapper à toute tentative de l’Américain et savait à quoi le KO devait s’attendre. C’était facile de perdre ses nerfs et Hall ne cherchait que cette action. Il fit semblant d’être endommagé et espérait surprendre. Calmement, Topuria trouva le trou. Le local a tenté un coup de pied et s’est retrouvé bloqué et au sol. Là, il a laissé Ilia commencer à donner des coups de poing et après en avoir bloqué plusieurs, il a baissé les bras. Il penserait que c’était le moyen de surprendre… mais c’était sa fin. Le surnom d’Ilia n’est pas un hasard. “Avec la première main, j’ai réalisé que j’étais semi-éteint et j’ai continué jusqu’à ce que je l’aie terminé“Le combattant résident d’Alicante a reconnu. 11-0 et dix terminés. La lettre d’introduction de Topuria est impressionnante et en pleine croissance. Il continue de regarder très haut et pour le dernier combat de son contrat avec l’UFC, ils le défieront à nouveau. C’est ce que vous voulez . Le Matador est prêt à tout.