Toree 2, le délicieux jeu de plateforme Low-Poly, obtient de nouveaux niveaux dans une mise à jour gratuite des fêtes

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Plus tôt dans l’année, Toree 3D était un joyau totalement inattendu sur Switch que nous avons découvert par hasard. Un jeu de plateforme low-poly avec un style visuel PS1/Sega Saturn, sa brise et son prix super-budget étaient une bouffée d’air frais, avec un gameplay rapide (heh) et joyeux – mais incroyablement satisfaisant – qui met beaucoup de jeu de plateforme 3D à prix plein faire honte.

Une super suite similaire, Toree 2, est arrivée en octobre (en effet, elle figurait dans le Nintendo Life Indie Spotlight) et le développeur Siactro a annoncé qu’une mise à jour gratuite qui comprend un trio de nouveaux niveaux sur le thème de l’hiver arrivera le mercredi 22 décembre à 10 h 00 HNP.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, les nouvelles scènes contiennent de nombreux sapins dans le cadre du thème hivernal, ainsi qu’une nouvelle musique festive pour vous mettre dans l’ambiance des vacances. Sur les trois nouveaux niveaux, deux sont apparemment « des versions différentes de la façon dont Toree jouerait en tant que collectathon », et l’autre est un « niveau linéaire avec une touche secrète cachée ».

Images : Jeux Diplodocus

Pour seulement 99 ¢ / 99p chacun, Toree 3D et Toree 2 valent absolument votre temps et votre argent/Gold Points si vous cherchez quelque chose de léger à savourer le matin du 25 décembre – avant toute la nourriture lourde et les jeux venez dans l’après-midi. Les deux titres sont des morceaux de plate-forme 3D fantastiques, amusants et de la taille d’une bouchée qui leur ont valu des places à la fois sur nos meilleurs jeux courts sur Switch et sur les meilleures listes de plates-formes Switch 3D.

Et si vous êtes toujours sur la clôture, consultez nos mini-critiques des deux jeux :

Faites-nous savoir ci-dessous si vous allez télécharger et profiter de cette mise à jour pendant les vacances.