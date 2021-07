Tori Amos annonce une vaste tournée au Royaume-Uni et en Europe pour 2022

Tori Amos a annoncé une tournée au Royaume-Uni et en Europe, qui aura lieu en février et mars de l’année prochaine.

La tournée débutera à Berlin, avant de traverser la Pologne, l’Autriche, la Suisse, l’Italie, la France, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, la Belgique, le Royaume-Uni et l’Irlande. Les billets sont disponibles via Amos’ site officiel.

Parallèlement à l’annonce sur les réseaux sociaux, la chanteuse a déclaré s’attendre à “des nouvelles plus excitantes concernant le nouvel album et la tournée américaine” dans les semaines à venir.

Le dernier album de Tori Amos était celui de 2017 Envahisseur natif. Plus récemment, elle a publié un livre, Resistance, qui a été publié par Atria en mai de l’année dernière. Les mémoires explorent ses trois décennies de musique en créant «un travail significatif et politiquement résonnant contre les structures de pouvoir patriarcales».

En mai, Amos a annoncé une réédition limitée de son album de 1994 Under The Pink, y compris un pressage de vinyle rose. Le deuxième studio d’Amos, Under The Pink, a fait ses débuts au sommet du classement des albums britanniques au dos du single à succès “Cornflake Girl” en 1994 et a culminé à la 12e place du Billboard 200 aux États-Unis.

L’album est généralement considéré comme plus abstrait et moins directement confessionnel que son prédécesseur, Little Earthquakes. En plus de présenter des paroles plus cryptiques et des structures de chansons expérimentales, Amos a invité des influences reggae sur le single “Cornflake Girl”, a préparé le piano sur “Bells for Her” et des lignes de piano inspirées de Debussy sur le large neuf et demi. épopée minute “Oui, Anastasia”.

Les dates de la tournée britannique et européenne 2022 de Tori Amos sont les suivantes :

FÉVRIER:

Mercredi 16 – Berlin, Tempodrom

Jeudi 17 – Katowice, Spodek

Vendredi 18 – St Polten, Festspeilhaus

Dimanche 20 – Francfort, Alte Oper

Mardi 22 – Munich, Philharmonie

Mercredi 23 – Zurich, Volkshaus

Jeudi 24 – Milan, Teatro degli Arcimboldi

Samedi 26 – Lyon, Le Radiant

Lundi 28 – Paris, Olympie

MARS:

Mercredi 02 – Hambourg, Laieszhalle

Jeudi 03 – Amsterdam, Carré

Vendredi 04 – Amsterdam, Carré

Dimanche 06 – Copenhague, Théâtre Royal

Lundi 07 – Oslo, Konserthaus

Mercredi 09 – Bruxelles, Cirque Royal

Vendredi 11 – Londres, Palladium

Samedi 12 – Londres, Palladium

Lundi 14 – Glasgow, O2 Academy Glasgow

Mardi 15 – Manchester, O2 Apollo

Jeudi 17 – Cork, Opéra

Vendredi 18 – Dublin, Olympie.

