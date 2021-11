Tori Amos partage la vidéo des paroles de son dernier single, « Spies »

Tori Amos a partagé une nouvelle vidéo avec paroles animées pour le single « Spies ». Le morceau est extrait de son nouvel album, Océan à Océan, qui a été récemment publié et salué par les fans et les médias.

Propulsé par la basse et la batterie de la locomotive et la production pop singulière de Tori, « Les espions » est un récit attachant des chauves-souris et autres rampants effrayants qui sont entrés dans la maison de Cornouailles terrorisant sa fille Tash la nuit. Le visuel illustré par Helen Ward de la chanson est une œuvre d’art à couper le souffle et ludique qui ne manquera pas de fasciner les téléspectateurs.

L’album a fait ses débuts au n ° 2 du Billboard Current Alternative Albums et au n ° 6 du Billboard Album Sales Charts, ce qui marque sa dixième apparition dans le «Top 10».

Ocean To Ocean est un album de parenté et d’amour, de bouleversement émotionnel et géographique. Il explore les préoccupations environnementales, les contraintes de la pandémie pour ceux qui sont à l’aube de l’âge adulte, l’autonomisation, la perte et la guérison livrées avec l’urgence et la passion qui caractérisent Tori.

Partageant sa vie entre Cornwall, Floride et la route, ses chansons sont écrites avec l’acte de voyager et d’observer. Alors que les communautés du monde entier ont perdu des vies, de la musique live, des voyages et bien plus à observer, Amos a traversé une période difficile pendant la pandémie. Enfermée à Cornwall, elle a frappé un lieu de crise personnelle.

Ayant toujours été intensément touché par les bouleversements politiques aux États-Unis, Amos a été consterné par la prise du Capitole le 6 janvier. Contre toute attente, cette crise a abouti à Ocean to Ocean, le travail le plus personnel d’Amos depuis des années – un album débordant de chaleur et la connexion, avec des racines profondes dans sa première composition de chansons.

«Nous avons tous eu des moments qui peuvent nous renverser», dit-elle. «Ce record vous accompagne où que vous soyez, surtout si vous êtes dans un lieu de perte. Je suis fasciné quand quelqu’un a traversé une tragédie et comment ils vivent leur deuil. C’est là que se trouve l’or.

Quand quelqu’un se trouve réellement à cet endroit, pensant « J’ai terminé », comment atteignez-vous cette personne ? Parfois, il ne s’agit pas d’une pilule ou d’une double dose de tequila. Il s’agit de s’asseoir ensemble dans la boue. Je vais te rencontrer dans la boue.

