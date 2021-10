Tori Amos partage un nouveau single luxuriant et ludique, « Spies »

Tori Amos révèle l’humour et la légèreté de son nouvel album Ocean To Ocean avec le nouveau single « Spies » propulsé par la basse et la batterie de locomotive et la production pop luxuriante singulière de Tori. Avec de nombreux parents ayant une expérience relatable à la maison avec leurs enfants pendant les blocages de COVID, la chanson est un récit attachant des chauves-souris et autres rampants effrayants qui sont entrés dans la maison de Cornouailles terrorisant sa fille Tash la nuit. Vous pouvez consulter « Spies » ci-dessous.

Amos sortira son nouvel album très attendu Ocean To Ocean le 29 octobre 2021 via Decca Records. Avant « Spies », elle a récemment partagé un aperçu émouvant avec le morceau « Parler avec les arbres » qui a été acclamé par Rolling Stone, Pitchfork, Stereogum, NPR « New Music Friday », SPIN, MTV Consequence et plus encore.

Ocean To Ocean est un album de parenté et d’amour, de bouleversement émotionnel et géographique. Il explore les préoccupations environnementales, les contraintes de la pandémie pour ceux qui sont à l’aube de l’âge adulte, l’autonomisation, la perte et la guérison livrées avec l’urgence et la passion qui caractérisent Tori. Pour un disque écrit dans un environnement restreint, deux choses sont remarquables : sa riche variation stylistique, du tango à la romance sur grand écran, et le grand cœur des chansons, qui se déroulent presque comme une série de lettres d’amour à la famille à la fois présente et absente.

Partageant sa vie entre Cornwall, Floride et la route, ses chansons sont écrites avec l’acte de voyager et d’observer. Alors que les communautés du monde entier ont perdu des vies, de la musique live, des voyages et bien plus à observer, Amos a traversé une période difficile pendant la pandémie. Enfermée à Cornwall, elle a frappé un lieu de crise personnelle.

Ayant toujours été intensément touché par les bouleversements politiques aux États-Unis, Amos a été consterné par la prise du Capitole le 6 janvier. Contre toute attente, cette crise a abouti à Ocean to Ocean, le travail le plus personnel d’Amos depuis des années – un album débordant de chaleur et la connexion, avec des racines profondes dans sa première écriture de chansons. Elle est tombée dans un état émotionnel inférieur à ce qu’elle avait été pendant longtemps – mais les profondeurs sont devenues créatives, forçant un retour au genre d’introspection qu’elle a reconnu dans son premier album Little Earthquakes.

«Nous avons tous eu des moments qui peuvent nous renverser», dit-elle. «Ce record vous accompagne où que vous soyez, surtout si vous êtes dans un lieu de perte. Je suis fasciné quand quelqu’un a traversé une tragédie et comment ils vivent leur deuil. C’est là que se trouve l’or. Quand quelqu’un se trouve réellement à cet endroit, pensant « J’ai terminé », comment atteignez-vous cette personne ? Parfois, il ne s’agit pas d’une pilule ou d’une double dose de tequila. Il s’agit de s’asseoir ensemble dans la boue. Je vais te rencontrer dans la boue.

Pionnier sur de multiples plateformes, le deuxième livre de Tori Amos RESISTANCE, un best-seller du New York Times, est sorti en 2020. Géraldines impénitentes était son huitième album studio fait ses débuts dans le Top 10 du Billboard 200 Chart. Sa comédie musicale de scène résolument féministe The Light Princess a fait ses débuts à la deuxième place du Billboard Chart de Broadway.

Nominée pour plusieurs Grammy Awards, elle a été la première artiste de grand label à proposer un single en téléchargement, a vu ses chansons transformées en romans graphiques et a produit des vidéos révolutionnaires tout au long de sa carrière. Fin 2016, elle a sorti la chanson titre « Flicker » du documentaire Netflix acclamé Audrie and Daisy, abordant les problèmes de viol au lycée. Humanitaire de renom, Tori a été la première voix publique de RAINN (Rape, Abuse, and Incest National Network), qui est la plus grande organisation de lutte contre les agressions sexuelles aux États-Unis, et continue d’être membre de son National Leadership Council.

Précommandez Ocean To Ocean.