Tori Amos pleure la nature sur « Parler avec les arbres »

Tori Amos a sorti une nouvelle chanson, “Speaking With Trees”, le premier single de son prochain album, Océan à Océan. Le LP arrive le 29 octobre via Decca.

Sur la chanson, Amos canalise son amour de la nature pour trouver quelque chose à saisir au milieu des troubles. «Parler avec les arbres/Parler de mon chagrin/Parler avec les arbres/Je suis presque sûre/Qu’ils pleurent/Avec moi», chante-t-elle pendant le premier couplet.

L’album examine la façon dont les gens vivent la douleur, entre autres sujets liés à notre époque actuelle. Amos a écrit Oceans to Oceans tout en passant du temps entre être sur la route et vivre à Cornwall, en Floride, où elle a vécu une “crise personnelle” provoquée par la prise d’assaut du Capitole le 6 janvier, selon un communiqué.

“Nous avons tous eu des moments qui peuvent nous renverser”, a déclaré Amos dans un communiqué. «Ce record vous accompagne où que vous soyez, surtout si vous êtes dans un lieu de perte. Je suis fasciné quand quelqu’un a traversé une tragédie et comment ils vivent leur deuil. C’est là que se trouve l’or. Quand quelqu’un est réellement à cet endroit, pensant « J’ai fini », comment pouvez-vous atteindre cette personne ? Parfois, il ne s’agit pas d’une pilule ou d’une double dose de tequila. Il s’agit de s’asseoir ensemble dans la boue. Je vais te rencontrer dans la boue.

Presque partagé l’artwork du projet le 20 septembre. Le nouveau record fait suite à celui de 2017 Envahisseur natif, tandis que plus récemment, Amos a publié un livre, Resistance, qui a été publié par Atria en mai de l’année dernière.

Parmi les inspirations de l’album, elle a ajouté : « Si vous avez traité des choses troublantes en voyageant, cela a été retiré de la table.

« Mon habitude a été de sauter dans un avion et d’aller aux États-Unis. Je voyagerais juste pour avoir de nouvelles expériences. J’ai dû trouver une chaise à la place, et « voyager » comme je le faisais quand j’avais cinq ans – dans ma tête.

Ocean To Ocean devrait être tournée au Royaume-Uni et en Europe l’année prochaine, les spectacles ayant lieu en février et mars de l’année prochaine.

Précommandez Ocean To Ocean.