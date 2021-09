Tori Amos révèle les détails de son nouvel album Ocean To Ocean

in

Tori Amos a annoncé les détails d’un nouvel album, Ocean To Ocean et elle a partagé l’artwork que vous pouvez voir ci-dessus.

Le nouveau record fait suite à celui de 2017 Envahisseur natif, tandis que plus récemment, Amos a publié un livre, Resistance, qui a été publié par Atria en mai de l’année dernière.

Le nouveau record, qui devrait sortir le 29 octobre via Decca Records, a été inspiré par le temps d’Amos en lock-out à Cornwall.

“Il s’agit d’un dossier sur vos pertes et sur la façon dont vous y faites face”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Heureusement, lorsque vous avez vécu assez longtemps, vous pouvez reconnaître que vous ne vous sentez pas comme la mère que vous voulez être, la femme que vous voulez être, l’artiste que vous voulez être.

« J’ai réalisé que pour changer cela, il faut écrire de l’endroit où l’on est. J’étais dans mon propre enfer privé, alors je me suis dit, alors c’est de là que vous écrivez – vous l’avez déjà fait… »

Parmi les inspirations de l’album, elle a ajouté : « Si vous avez traité des choses troublantes en voyageant, cela a été retiré de la table.

« Mon habitude a été de sauter dans un avion et d’aller aux États-Unis. Je voyagerais juste pour avoir de nouvelles expériences. J’ai dû trouver une chaise à la place, et « voyager » comme je le faisais quand j’avais cinq ans – dans ma tête.

Ocean To Ocean devrait être tournée au Royaume-Uni et en Europe l’année prochaine, les spectacles ayant lieu en février et mars de l’année prochaine.

Tori Amos joue les émissions britanniques et européennes suivantes en 2022 :

FÉVRIER 2022 :

16 – Berlin, Tempodrom

17 – Katowice, Spodek

18 – St Polten, Festspeilhaus

20 – Francfort, Alte Oper

22 – Munich, Philharmonie

23 – Zurich, Volkshaus

24 – Milan, Teatro degli Arcimboldi

26 – Lyon, Le Radiant

28 – Paris, Olympie

MARS 2022 :

2 – Hambourg, Laieszhalle

3 – Amsterdam, Carré

4 – Amsterdam, Carré

6 – Copenhague, Théâtre Royal

7 – Oslo, Konserthaus

9 – Bruxelles, Cirque Royal

11 – Londres, Palladium

12 – Londres, Palladium

14 – Glasgow, O2 Academy Glasgow

15 – Manchester, O2 Apollo

17 – Cork, Opéra

18 – Dublin, Olympie