Tori Roloff partage des photos du mariage de sa belle-mère Amy avec Chris Marek

Amy Roloff et Chris Marek étaient entourés d’amour alors qu’ils disaient “oui” ce week-end. La star de Little People, Big World, 56 ans, a épousé son petit ami de longue date, 55 ans, devant 146 de leurs amis les plus proches et de leur famille à Roloff Farms samedi, avec la belle-fille Tori Roloff partageant de superbes photos de toute la journée sur Instagram.

En publiant une photo de la mariée dans sa superbe robe en dentelle tenant sa petite-fille de 2 ans Lilah, Tori a également partagé des photos de son fils de 4 ans, Jackson, tout habillé pour le grand jour. “Félicitations Mimi et Chris!” Tori, qui est mariée au fils d’Amy, Zach Roloff, a sous-titré une galerie de photos, ajoutant dans un autre article : “Un week-end de fête tellement amusant !”

Dans un autre plan, Jackson sourit en servant de porteur de bague à côté de son cousin Ember, 3 ans, qui est la fille du fils d’Amy, Jeremy Roloff et de sa femme Audrey. Audrey a écrit sur Instagram à côté d’images des deux marchant dans l’allée : “Le duo de fille de fleur et de porteur d’anneau le plus mignon que vous ayez jamais vu ! Et ils l’ont écrasé ! … Félicitations @amyjroloff et Chris, nous vous aimons !”

Un jour plus tôt, Amy a posté des images de sa répétition avec son futur mari, en écrivant : “Je ne peux pas croire qu’il ne nous reste que quelques heures avant que Chris et moi soyons mariés. La répétition est terminée (avec douche nuptiale) bouquet de rubans !), et maintenant il ne reste plus qu’à rencontrer Chris à l’autel demain ! Je suis tellement ravi et excité d’être sa femme.” Marek a posé la question à sa nouvelle épouse en septembre 2019, mais le couple a reporté la planification de son mariage au milieu de la pandémie de coronavirus.

À peine 28 jours avant le grand jour, la mariée a écrit sur les réseaux sociaux à quel point elle était ravie d’épouser Marek. “Le GRAND jour est presque là”, écrivait-elle à l’époque. “[In] 28 jours j’épouserai mon amour, mon ami, mon partenaire. Celui avec lequel je vais commencer et terminer ma journée. Tenez-vous la main, embrassez-vous et étreignez-vous. Celui avec qui je peux prendre un café, parler et avoir ces conversations faciles et difficiles, faire des promenades et voyager avec, partager la foi, les espoirs et les rêves et vivre la vie ensemble. En 28 jours, j’ai la chance de pouvoir dire oui. Je t’aime Chris Marek.”