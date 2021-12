Tori Roloff, star de « Little People, Big World », fait le point sur son fils Jackson après l’opération

La star de Little People, Big World, Tori Roloff, a partagé une mise à jour positive sur la santé de son fils Jackson, quelques heures seulement après son retour de l’hôpital. Jackson, 4 ans, a subi une intervention chirurgicale pour aider à corriger ses jambes fléchies plus tôt cette semaine. Dans une vidéo jeudi, Jackson a été vu marchant vers sa mère à l’aide d’une petite marchette. C’est le dernier grand moment pour Tori et son mari, Zach Roloff, cette année, car les deux attendent également leur troisième enfant.

« Ce gamin est absolument en train de le tuer. Je suis tellement fier », a écrit Tori en légende de la vidéo. Elle a également souligné que les résultats de l’opération ne seront pas immédiatement apparents, c’est pourquoi ses jambes semblent toujours s’incliner dans le clip. « Pour ceux qui le remarqueront : la chirurgie visait à redresser ses jambes au fil du temps. résilient et prend tout comme un champion. » Tori, 30 ans, a également partagé une photo de Jackson jouant avec des briques LEGO.

(Photo : Tori Roloff/@toriroloff)

Mardi, Tori a posté une photo de Jackson dormant dans un lit d’hôpital, avec son lapin en peluche bien-aimé à ses côtés. Jackson était « si courageuse et confiante » pendant le processus, et Tori était « si fière » de son fils alors qu’il parlait avec les médecins et les infirmières. « Aujourd’hui a été l’une des journées les plus difficiles que j’aie jamais vécues », a écrit Tori à ses fans. « Regarder votre enfant souffrir n’est jamais quelque chose qu’un parent veut vivre. Cependant, nous faisons confiance à ses médecins et à notre Seigneur que c’était la meilleure décision pour lui. »

La nouvelle que Jackson a été opéré ne devrait pas être une surprise totale pour les téléspectateurs de Little People, Big World. Tori et Zach ont parlé de la possibilité que Jackson ait besoin d’une intervention chirurgicale qui change sa vie lors d’un épisode de mai. Comme Zach, Jackson et sa petite sœur Lilah Ray sont tous deux nés avec une achondroplasie, la forme la plus courante de nanisme. Sur LPBW, Tori a déclaré qu’elle pensait que c’était la meilleure chose pour Jackson d’avoir une opération à la jambe maintenant avant qu’il ne « se blesse ».

« Je pense qu’avec les jambes de Jackson, c’est surtout comme, je ne veux pas que ça en arrive à un point où il a mal parce que je suis presque sûr qu’il faudra s’en occuper à un moment donné de sa vie et je veux juste assurez-vous que nous sommes prêts à avancer », a déclaré Tori dans l’émission. Elle a dit plus tard à Zach, 31 ans, qu’elle ne « voulait pas que ça aille trop loin » avant que ses jambes ne s’aggravent. Elle ne voulait pas voir Jackson subir les mêmes chirurgies douloureuses que Zach.

Tori attend maintenant le troisième enfant du couple. Ils ont partagé l’heureuse nouvelle le 17 novembre, des mois après que Tori a déclaré qu’elle avait fait une fausse couche. « Nous sommes ravis de partager des nouvelles passionnantes avec vous », a écrit Tori, à côté de nouvelles photos de famille. « Baby Roloff nous rejoindra ce printemps et nous sommes très reconnaissants envers Dieu pour ce doux cadeau ! »