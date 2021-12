Tori Roloff, star de « Little People, Big World », révèle une plainte ennuyeuse qui ruine sa nouvelle maison

Les stars de Little People, Big World, Zach Roloff et Tori Roloff, ont récemment emménagé ensemble dans leur nouvelle maison à Washington. Un peu plus de deux mois après le déménagement, Tori, 30 ans, a de nombreuses raisons d’aimer la nouvelle maison, mais elle a une plainte majeure. Leurs alarmes incendie se déclenchent au hasard.

Le 28 décembre, Tori a partagé une vidéo de sa maison avec l’alarme incendie en arrière-plan, rapporte InTouch Weekly. « Littéralement notre seule plainte au sujet de notre nouvelle maison », a écrit Tori en légende du clip Instagram Story maintenant expiré. « Les alarmes incendie se sont déclenchées au hasard. Ce matin, nous n’avons pas pu les désactiver, j’ai donc dû appeler le [fire department.] Tellement embarrassant. »

L’alarme a continué à sonner pendant « peut-être 30 minutes », a sous-titré Tori dans une deuxième vidéo. Elle a ensuite partagé un autre clip montrant un camion de pompiers quittant son domicile. « Merci CCFD », a-t-elle écrit.

Cependant, le problème continuera probablement à persister. « [The fire department] n’a pas pu trouver la source du problème, donc dès que [as] la neige se dégage, nous devons remplacer tout le système. Buuuuut, peut-être que nous n’aurons plus à nous occuper de ça !! » a écrit Tori dans un autre post. « Ce n’était pas là où j’ai vu ma matinée se dérouler. »

De retour le 14 octobre, Tori a surpris les fans de longue date de LPBW en annonçant qu’elle et Zach ont quitté Portland, Oregon et ont déménagé à Washington. « Nous avons dit au revoir à notre douce, confortable, unique et très serre à Portland hier », a écrit Tori sur Instagram à l’époque. « Nous avons eu tellement de beaux souvenirs dans cette maison, y compris le fait d’avoir ramené notre haricot sucré à la maison de l’hôpital, d’innombrables rassemblements et juste beaucoup d’amour. Portland nous manquera mais nous sommes tellement excités pour notre nouvelle aventure dans … WASHINGTON! »

L’annonce a laissé les fans se demander si Tori et Zach, le dernier des enfants de Matt Roloff et Amy Roloff apparaissant toujours sur LPBW, prévoyaient de quitter la série TLC. Cependant, Tori n’a pas dit où à Washington elle et Zach ont déménagé. Portland est juste au sud de la frontière entre Washington et l’Oregon et Tori a également déclaré aux fans qu’ils n’étaient qu’à une heure de Roloff Farms. Elle a également publié des photos du zoo de l’Oregon et du Veterans Memorial Coliseum de Portland, prouvant qu’il ne serait pas trop difficile pour elle et Zach d’apparaître dans la saison 23 de LPBW.

Tori et Zach, 30 ans, sont les parents de Jackson, 4 ans, et de Lilah, 2 ans. Tori attend leur troisième enfant au printemps. En novembre, Tori a déclaré à un fan que le couple prévoyait d’être surpris par le sexe du bébé afin qu’il n’y ait pas de fête de révélation du genre.