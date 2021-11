Tori Roloff, star de « Little People, Big World », sera « surprise » par une troisième grossesse

Little People, Tori Roloff de Big World et son mari Zach Roloff embrassent un peu de mystère en ce qui concerne leur troisième enfant, la future maman révélant dans une Q&R Instagram jeudi qu’ils ne prévoyaient pas de découvrir le sexe du bébé avant ils sont nés. Lorsqu’un fan leur a demandé s’ils prévoyaient une « révélation de genre » comme ils l’avaient fait avec leur fils Jackson, 4 ans, et leur fille Lilah, 2 ans, la personnalité de TLC a répondu qu’ils avaient l’intention d’être « surpris » cette fois-ci.

« Non, » répondit Tori. « On va être surpris ! » Tori et Zach tentent également de partir par surprise si leur troisième enfant sera atteint de nanisme, mais la star enceinte a partagé que ce n’était peut-être pas tout à fait possible. « Voulez-vous savoir si ce bébé est un nain ou le laisser faire ? » a demandé un adepte. « Je souhaite que cela puisse être une surprise aussi, mais quand ils me disent que j’ai besoin d’une section AC, cela le rend assez évident », a répondu Tori.

Elle a poursuivi: « Nous ne saurons pas s’il ou elle est un nain avant le début de la grossesse. Et avec les nains, il est encouragé d’avoir une section AC en raison de la plus grande taille de la tête. Je disais, j’aimerais ne pas savoir mais SI mon le doc dit que j’ai besoin d’une section AC, ce serait évident pour nous. » Zach souffre d’achondroplasie, la forme la plus courante de nanisme, tout comme sa mère, Amy Roloff, ainsi que Jackson et Lilah.

Tori et Zach ont annoncé qu’ils attendaient leur troisième enfant mercredi, partageant une photo de famille montrant Jackson tenant une pancarte révélant que son jeune frère arrivera au printemps 2022. « Nous sommes tellement excités! » Tori a écrit dans la légende. « Baby Roloff nous rejoindra ce printemps et nous sommes très reconnaissants envers Dieu pour ce doux cadeau ! »

Zach a ajouté sur son propre profil : « Tori est plus belle que jamais », partageant une photo de Tori souriant alors qu’elle tenait une photo de leur échographie. Et si le couple envisageait d’ajouter un autre enfant à la famille après le numéro trois ? Tori a déclaré aux fans lors de sa séance de questions-réponses qu’elle « avait vraiment l’impression que celui-ci pourrait compléter notre famille », ajoutant comme mise en garde: « Mais ne dites jamais jamais ».