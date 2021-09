Tori Spelling a démenti une opération du nez, son nouveau look est le maquillage ! Le maquillage fait des merveilles et selon Tori Spelling son magnifique nouveau look Khloe Kardashian est dû à la magie du contouring !

People rapporte que lors d’une interview avec Jeff Lewis Live de Sirius XM, la star de la série originale Beverly Hills 90210, a parlé de sa nouvelle routine glam lorsque l’animateur de l’émission lui a posé des questions sur cette “photo incroyable” d’elle sur Instagram (comme le jumeau par Khloé).

Selon Lewis, la photo – qui montre Tori habillée comme la styliste Laura Rugetti – a déclenché des rumeurs de chirurgiens plasticiens qui prétendent que la star avait opéré (le nez) pour modifier son apparence.

“Tu es superbe” – a dit Lewis à Spelling, avant de demander : “Qu’est-ce que c’est ? Pourquoi es-tu si beau ?”

« Tout d’abord, j’ai une maquilleuse incroyable maintenant. Elle s’appelle Hailey Hoff et, avec le contour, elle se maquille comme personne d’autre », a répondu Tori.

« J’ai l’air complètement différent. J’ai l’air d’avoir eu un travail de nez et il est droit maintenant. “

Tori a également souligné que son nouvel éclat peut également être dû à un traitement de soin de la peau qu’elle et Lewis ont récemment essayé lors d’un voyage à Carson City, Nevada.

“Cela pourrait aussi être les exosomes” – a-t-elle déclaré, exprimant que de nombreuses personnes lui ont dit que sa peau était fabuleuse dans ses récents selfies qu’elle a pris avec Nicole “Snookie” Polizzi. “Alors peut-être que j’ai l’air plus jeune”, a ajouté Spelling. « Ils disent que j’ai l’âge de Snookie. Elle a 33 ans. Et je me dis, ok, je l’accepte. “

Tori a 48 ans. Honnêtement, sur certaines photos, elle ressemble à la jumelle de Kuloi, mais elle a l’air mieux qu’avant. IL POSSÈDE!

Ainsi, Tori Spelling a nié la chirurgie plastique sur son nez, son nouveau look est le maquillage ! BIEN SÛR! C’est toujours du maquillage, du contour, d’accord ? Eyeliner et contour ! MDR!

Partagez les potins !