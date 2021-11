Tori Spelling prend « enfin » des mesures concernant ses implants mammaires « expirés et rappelés ». L’ancien de Beverly Hills, 90210 a partagé jeudi une photo du cabinet d’un chirurgien plasticien après avoir subi une « grande consultation » lorsqu’il s’agissait de « traiter » ses implants. « Après avoir eu besoin pendant de nombreuses années, je m’occupe enfin de mes implants expirés et rappelés », a-t-elle écrit sur son histoire Instagram à côté d’une photo d’un récipient rempli de seins en verre.

L’orthographe est l’une des nombreuses stars à envisager de réviser ou de retirer leurs implants mammaires ces derniers temps, car les possibilités de complications et d’effets secondaires des implants tels que la fatigue, l’inflammation et le brouillard cérébral sont désormais reconnues par la Food and Drug Administration. Le mois dernier, la FDA a défini de nouvelles exigences pour la chirurgie des implants mammaires, notamment que les patientes soient averties des effets secondaires potentiels avant de passer sous le bistouri et soient averties « un implant mammaire n’est PAS un dispositif à vie », d’une durée généralement d’environ huit à 10 ans. sauf rupture ou déchirure.

(Photo : orthographe Tori)

L’orthographe a été ouverte à propos de son augmentation mammaire, disant à PEOPLE en 2019 qu’elle était passée sous le couteau pour cette opération et un travail de nez, mais rien d’autre. « La seule chose qui m’est restée pour toujours, c’est la chirurgie plastique », a déclaré Spelling à propos de son enfance sous les projecteurs en tant que fille du célèbre producteur Aaron Spelling. « J’ai littéralement fait refaire mon nez et mes seins, et c’est tout. Je lis constamment que j’en ai fait plus. »

« Les gens parlent de moi ayant subi une chirurgie plastique depuis que j’ai 17 ans », a-t-elle poursuivi. « Je me souviens que mon père m’a dit : ‘Ne t’inquiète pas. Ça partira la semaine prochaine.’ Mais cette chose est restée avec moi toute ma carrière ! » Un peu plus tôt cette année, Spelling a déclenché des rumeurs selon lesquelles elle avait peaufiné son look en étant sensiblement différent en septembre, mais a déclaré à l’émission Jeff Lewis Live de SiriusXM Radio Andy que tout était du maquillage.

« J’ai une maquilleuse incroyable maintenant. Elle s’appelle Hayley Hoff », a déclaré Spelling à Lewis à propos de son apparence différente, attribuant le changement au contouring. « Elle se maquille comme personne d’autre. » L’actrice a admis qu’elle avait l’air « complètement différente » sur la photo qu’elle a partagée avec la coiffeuse Laura Rugetti lors d’un dîner à Los Angeles. « On dirait que j’ai eu un travail de nez, et c’est tout droit maintenant », a-t-elle déclaré. « C’est tout le contouring. »