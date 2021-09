Tori Spelling déguisée en Khloe Kardashian LOL !

in

Tori Spelling déguisée en Khloé Kardashian. IL POSSÈDE! C’est ce que j’ai pensé quand j’ai vu ce rapport MÉCONNAISSANT de Tori Spelling lors d’une soirée.

L’actrice Tori Spelling avait l’air méconnaissable alors qu’elle célébrait la fin de sa série MTV “Messyness” avec Nicole ‘Snooki’ Polizzi, sa styliste Laura Rugetti et d’autres amis ce jeudi soir.

Spelling a posté une photo sur son Instagram avec Snooki et les fans ont immédiatement réagi à ce look de la star de l’original “Beverly Hills 90210”.

“Wow, Tori ne lui ressemble plus”, a écrit quelqu’un. « Chirurgien kardashien ? » a commenté un autre.

Snooki a également posté la même photo sur ses réseaux. Et il y avait des fans qui ont applaudi les deux stars de la réalité pour leur apparence.

« Honnêtement, Tori Spelling a l’air INCROYABLE ! Tant mieux pour toi fille ! Comment vous dépensez votre argent est votre problème », a écrit un fan.

J’aime la façon dont il laisse entendre que l’argent a été dépensé en chirurgies ! Bahahahah

Quelqu’un d’autre était d’accord (avec le commentaire ci-dessus, pas celui sur les chirurgies, Eh bien … peut-être peut-être)

« Tori, je vous jure que vous rajeunissez chaque année ! Tu es radieuse!” “Belles femmes” a écrit un autre ..

Un fan a écrit sur le compte de Snooki à propos de la même photo : “Ils sont superbes tous les deux !” Voici Tori avec sa jumelle styliste Laura Rugetti le jour en question.

Tori Spelling a parlé des chirurgies qu’elle a subies en 2019, en disant à People : « J’ai littéralement fait faire mon nez et mes seins, et c’est tout. Je lis constamment que j’ai fait plus.” « Les gens parlent de moi en chirurgie plastique depuis que j’ai 17 ans. Je me souviens que mon père m’a dit : ‘Ne t’inquiète pas. Ils oublieront la semaine prochaine. Mais cela a été avec moi toute ma carrière. »

IL POSSÈDE! C’est vrai, c’est la seule chose qui le hante toujours. Ainsi, Tori Spelling s’est déguisée en Khloe Kardashian.

https://www.farandulista.com/2021/09/03/tori-spelling-disfrazada-de-khloe-kardashian-lol.html2021-09-03T14:36:52-05:00FarandulistaTori SpellingGossipurgeries, Khloe Kardashian, maquillage, orthographe tori

Tori Spelling déguisée en Khloe Kardashian. IL POSSÈDE! C’est ce que j’ai pensé quand j’ai vu ce rapport MÉCONNAISSANT de Tori Spelling lors d’une soirée. L’actrice Tori Spelling avait l’air méconnaissable alors qu’elle célébrait la fin de sa série MTV “Messyness” avec Nicole “Snooki” Polizzi, sa styliste Laura Rugetti et …

Farandulista azuka.langley.sohryu@gmail.comAdministrateur Farandulista

Partagez les potins !