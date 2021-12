Tori Spelling Dishes sur les projets de vacances 2021 de sa famille

orthographe tori a présenté un style glamour alors qu’elle sortait seule pour une soirée amusante et festive au milieu des troubles récemment signalés impliquant elle et son mari Dean McDermottle mariage de.

Vêtue d’une robe noire vintage Givenchy avec une jupe semi-transparente et des guirlandes dans les cheveux, Beverly Hills, 48 ​​ans, ancienne star de télé-réalité et mère de cinq enfants a assisté à son premier iHeartRadio Jingle Ball. La série annuelle de concerts de vacances a débuté à Los Angeles le vendredi 3 décembre. Tout en marchant sur le tapis rouge, Tori a expliqué ce qu’elle a le plus hâte de faire pendant la saison des vacances.

« Je ne veux pas que les vacances soient finies. Elles partent si vite », a-t-elle dit à E! Nouvelles. « En théorie, vous devez vraiment étaler Halloween, Thanksgiving et Noël parce que j’ai l’impression qu’ils sont beaucoup trop proches l’un de l’autre. Nous avons besoin d’un mois entre les deux pour vraiment profiter, faire une pause et revenir au bricolage et cuire à nouveau. Nous sont super excités de tout bricoler et de cuisiner. Nous avons tellement d’idées de pâtisserie. Cela nous surprend. «