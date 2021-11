Tori Spelling dit que les paparazzi sont allés « trop loin » en la suivant à l’école maternelle de son fils

Tori Spelling s’est tournée vers les réseaux sociaux après que des paparazzis l’aient prise en photo à l’extérieur de l’école maternelle de son fils. (Photo : Rodin Eckenroth/.)

Tori Spelling a un os à choisir avec les médias.

Mercredi, l’actrice de 48 ans a partagé une capture d’écran d’une photo de paparazzi qui la montre portant des survêtements alors qu’elle porte avec désinvolture plusieurs articles pour ses enfants. La légende sous la capture d’écran affirmait que la mère de cinq enfants sortait d’une boulangerie avec l’un de ses enfants, mais elle prétend le contraire.

« Je n’ai jamais fait ça mais…-Je suis énervé ! C’est une chose de suivre les célébrités mais ne franchissez PAS la ligne et entrez dans les écoles de nos enfants ! Trop loin! » L’orthographe a écrit. « Ceci n’a pas été pris dans une boulangerie @dailymail, cela a été pris à l’école maternelle privée de Beau, mon fils de 4 ans ! Je le récupérais. C’est le déjeuner chaud de mon enfant que je porte dans une assiette jusqu’à la voiture. Je viens le chercher pour le ramener à la maison plus tôt parce qu’il a mal au ventre. Son professeur m’a donné son déjeuner parce qu’il rentrait tôt à la maison.

Elle a poursuivi: « Ce n’est pas parce que vous l’avez rogné de la photo marchant devant moi que vous avez le droit de conduire dans l’allée privée et de violer l’intimité de cette incroyable école maternelle familiale, des enfants là-bas et de leurs parents . Si vous insistez pour nous suivre partout, nous les humains adultes, alors sachez les limites de la vie privée que ces enfants méritent ! Pensez à vos propres enfants ? C’est une violation qui ne devrait pas être tolérée ! Les parents sont d’accord ?? @colemanrayner honte à toi ! »

Les fans ont profité des commentaires pour partager leur indignation et apporter leur soutien.

« Pourquoi ne peuvent-ils pas vous laisser tout seul. Si triste!! » un fan a écrit, avec d’autres sonnant avec, « Je suis tellement désolé chérie… Tu as raison, tu mérites vraiment ta vie privée » et, « Merde tout droit ! Tu as cette maman ours !

« Je t’aime et c’est super inapproprié », a ajouté un autre. « Continue juste à être qui tu es, qui est réel et aimant et une si grande personne ! »

Ce n’est pas la première fois que Spelling – qui partage les enfants Liam Aaron, 14 ans; Stella Doreen, 13 ans ; Hattie Margaret, 10 ans; Finn Davey, 9 ans; et Beau Dean, 4 ans – avec l’acteur et mari Dean McDermott, a été ouvert sur la parentalité. Lors d’une interview avec People en novembre, elle a noté que le soutien d’amis avait été énorme pour l’aider à concilier travail et parentalité.

L’histoire continue

«C’est vraiment difficile pour moi parce que j’ai définitivement grandi dans une famille où nous avions beaucoup de soutien. J’ai grandi avec une nounou à temps plein, alors j’ai toujours été cette fille qui me disait : « Quand j’aurai des enfants, je ferai tout moi-même » », a-t-elle déclaré. « Donc, je fais toujours tout, mais je travaille toujours là-dessus. C’est bien de demander de l’aide.

Spelling a également noté qu’il est important que les mères ne soient pas trop dures avec elles-mêmes, car le plus important est que leurs enfants soient « heureux, ils sont en bonne santé, ils sont aimés, à la fin de la journée, je me dis, ‘D’accord. Certaines choses sont tombées entre les mailles du filet. Nous n’avons pas tout fait. Demain est un nouveau jour. «