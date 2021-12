Tori Spelling dit qu’elle envisage de remplacer les implants mammaires après 20 ans : « J’ai besoin d’un lifting »

Tori Spelling passe sous le couteau.

L’actrice de 48 ans a été ouverte à l’idée de recevoir des implants mammaires dans le passé et a maintenant révélé qu’elle poursuivrait son parcours cosmétique en les mettant à jour.

Lors d’une récente apparition sur « Jeff Lewis Live » de SiriusXM, l’ancien de « Beverly Hills, 90210 » a été pressé pour obtenir des détails sur sa prochaine procédure.

« J’ai fixé une date hier », a-t-elle partagé, notant qu’elle subira une intervention chirurgicale le 27 février.

Tori Spelling a révélé qu’elle recevrait de nouveaux implants mammaires après la nouvelle année. (.)

« En gros, ils ne savent pas ce qu’il y a dedans jusqu’à ce qu’ils y entrent », a déclaré Spelling à propos de l’entretien de routine qui accompagnera la procédure de remplacement de l’implant. « … [The surgeon] va les sortir, nettoyer [and] mettre de nouveaux implants. »

L’actrice a déclaré que son chirurgien avait proposé une forme différente d’implants, qualifiant l’un de « profil plus élevé » et l’autre de « profil modéré ».

» je ne savais pas [what] Soit [was] », se souvient-elle. « Mais il a dit que tu as besoin de quelques seins sur le côté parce que pour le moment, tu te projettes juste devant. »

L’actrice a raconté ses discussions avec le chirurgien de l’arche sur la mise en forme, les cicatrices et plus encore. (Taylor Hill/FilmMagic)

En fin de compte, les deux ont commencé à discuter de la façon dont la mise à jour de ses implants affecterait sa garde-robe.

« Je veux pouvoir m’habiller sexy, mais je veux pouvoir m’habiller de façon conservatrice et ne pas être que des seins », a-t-elle déclaré à son médecin, qui lui a suggéré d’opter pour la mise en forme « modérée ».

« La taille que j’obtiens est un peu plus grande, mais ça n’en aura pas l’air … Donc, ils auront en fait l’air plus petits mais plus remplis », a révélé Spelling. Elle a ajouté que la forme de ses seins apparaîtra « plus large ».

L’orthographe subira également une procédure de lifting des seins. (.)

Lorsqu’on lui a demandé si elle aurait besoin d’une procédure de lifting des seins, Spelling a confirmé qu’elle en avait besoin.

La star a poursuivi: « J’ai besoin d’un ascenseur, c’est ce qu’il a dit. Ils les ramassent et mesurent où cela devrait être et il dit: » Ils tombent ici, ils devraient être ici. « »

Elle a également partagé des détails sur les cicatrices de sa procédure, expliquant que sa cicatrice de sa première procédure est « sous mon mamelon », alors que cette fois, elle « sera sur la partie supérieure du mamelon et c’est ainsi qu’il la soulève. Pas d’ancre cicatrice. »