Tori Spelling dit qu’elle va enfin retirer ses implants

19 novembre 2021 / Publié par : Allison

S’il y avait un categORI sur Family Feud appelé, « Nommez quelque chose que vous connaissez Orthographe Tori”, vous pourriez dire qu’elle était sur 90210 ou qu’elle est allergique à la vie privée ou qu’elle connaît son chemin dans le bureau d’un chirurgien plasticien. Parce que Tori n’a pas caché que son visage et son corps avaient été touchés par le scalpel d’un chirurgien. Les faux seins de Tori font autant partie de Tori que les décisions douteuses ou les frais de découvert. Mais les seins de Tori ne sont pas longs pour ce monde. Elle a récemment révélé qu’elle retirait ses implants, et il semble que le moment de les faire retirer était il y a très longtemps.

Tori a partagé le début de son parcours de retrait d’implant hier dans une histoire Instagram. Tori dit que ses seins sont un problème depuis « de nombreuses années » et qu’elle fait enfin quelque chose à leur sujet. Le problème? Ils étaient apparemment expirés et rappelés. Tori a posté une photo de jouets anti-stress en mousse en forme de nichon, qui semblent être assis à côté de la version d’un Oscar de l’industrie de la chirurgie plastique (je veux croire que cela s’appelle le Silicone-y). Et à la manière de Tori, elle s’est assurée de taguer le médecin responsable de la procédure. Les seins emblématiques de Tori sont peut-être en train de partir, mais sa capacité à trouver un parrain ne va nulle part.

Le magazine People souligne que Tori est l’une des nombreuses personnes célèbres qui ont décidé de se faire retirer leurs implants ces dernières années, comme Michelle Visage, Chrissy Teigen, Ayesha Curry, et Tiffany « New York » Pollard. Ceux qui choisissent de se faire retirer leurs implants le font pour un certain nombre de raisons, comme des problèmes de santé ou simplement pour en avoir fini avec cela. Et même si une personne veut continuer à vivre cette vie de silicone, certaines personnes optent pour un entretien régulier, comme les remplacer tous les dix ans environ. Tori a expliqué sur un podcast le mois dernier qu’elle n’avait aucune idée qu’elle était censée remplacer le sien, ce qui semble avoir vraiment besoin d’être remplacé. via UsHebdomadaire :

« Tu vois, personne ne m’a dit quand j’ai fait le mien que, dans 10 ans, tu devrais les faire refaire », a-t-elle déclaré lors d’un épisode de Whine Down avec Jana Kramer en octobre 2021.

Tori a mentionné des années auparavant que ses implants étaient expirés et rappelés, mais elle n’a clairement rien fait à leur sujet. En 2011, elle a dit à Good Morning America qu’elle regrettait de s’être fait faire les seins au début de la vingtaine, car ses implants auraient eu un impact sur sa production de lait après avoir eu des enfants. Et en 2016, elle dit qu’après que sa fille a appris qu’elle avait de faux seins, elle était flattée que sa fille ait pensé qu’ils étaient réels, mais surprise parce qu’ils sont « les pires de tous les temps ».

Je me demande pourquoi il a fallu si longtemps à Tori pour retirer ses implants ? Elle en parle apparemment depuis près d’une demi-décennie. Si je devais deviner, je suppose que cela a peut-être à voir avec la plupart des chirurgiens ayant besoin d’une carte de crédit valide et d’un acompte de 50% pour tenir le rendez-vous. Mais tant mieux pour Tori ! De plus, si le timing s’aligne correctement entre toutes ses activités parascolaires, elle pourrait dire aux gens : « Regardez-moi, je me suis débarrassé de deux faux seins et d’un sein géant nommé Dean ! »

