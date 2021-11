Tori Spelling et Dean McDermott prennent un dîner au milieu de problèmes conjugaux

Beverly Hills, 9021… Oh.

Après E! News a rapporté que orthographe tori et Dean McDermottLe mariage de est agité depuis un certain temps, le couple de longue date est sorti dîner avec leurs enfants pendant le week-end de Thanksgiving.

Le samedi 27 novembre, la famille a été vue en train de quitter le Ruth’s Chris Steak House à Woodland Hills, en Californie. Le couple, qui est marié depuis 15 ans, a été photographié marchant côte à côte, mais ils n’ont montré aucun PDA.

Les deux ont également opté pour une tenue décontractée, avec l’actrice de Beverly Hills, 90210 portant un t-shirt graphique à manches longues et des leggings moulants, associés à des bottes en mollet blanches et à un sac banane Gucci. Dean, 55 ans, portait une tenue similaire, alors qu’il portait une chemise grise à manches longues et un pantalon en jean.

Ils partagent des enfants, Liam Aaron, 14, Stella Doreen, 13, Hattie margarette, dix, finnois davey, 9, et Beau doyen, 4.

La sortie de Tori et Dean intervient cinq jours après qu’une source proche de l’actrice de 48 ans a déclaré à E! News : « Le mariage est terminé et depuis très longtemps maintenant. »