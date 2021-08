Tori Spelling et son mari Dean McDermott ne dorment toujours pas dans le même lit ensemble, repérés sans bagues

Les rumeurs sur le mariage de Tori Spelling et Dean McDermott persistent, avec une confirmation supplémentaire que le couple ne partage pas de lit. Dans une nouvelle story Instagram, Spelling a partagé une vidéo de ses deux fils, Beau et Finn, entassés dans son lit en pyjama avec la légende “mes 2 petits hommes”. Dans la vidéo, on voit Beau donner des coups de pied à sa mère pendant que Finn demande “est-ce que maman se drogue” avant d’insister pour qu’elle éteigne la caméra. L’orthographe répond “seulement cinq drogues pour enfants”.

L’orthographe a également été vue sans son alliance. L’orthographe a fait allusion aux problèmes dans une interview sur Jeff Lewis Live de SiriusXM Radio Andy en juin, lorsque l’animateur Jeff Lewis a demandé : « Que se passe-t-il vraiment ? faisiez l’amour. Est-ce que vous dormez dans le même lit ?”

“Vous savez quoi, en ce moment mes enfants et mes chiens dorment dans mon lit”, a répondu Spelling. “[Dean’s] dans une pièce. » Spelling et McDermott partagent cinq enfants, Liam, 14 ans, Stella, 13 ans, Hattie, 9 ans, Finn, 8 ans et Beau, 4 ans. « Depuis qu’il est parti, ce n’est pas bien, les gars. Mais depuis qu’il est parti, il est parti pendant six mois en tournage dans un autre pays. Ils sont tous restés avec moi”, a-t-elle expliqué. “Donc j’en ai encore actuellement quatre dans la chambre avec moi qui n’ont pas encore regagné leurs chambres. Ils ont des lits là-dedans et deux dorment dans le lit avec moi. Et les animaux de compagnie. Trois chiens.”

“D’accord, c’est différent de la dernière fois que vous étiez ici,” répondit Lewis. “Peut-être pas. Tu ne m’as jamais demandé ça. Tu n’as pas posé de questions sur le sexe,” insista Spelling. “Je vous ai posé des questions sur le sexe et vous avez dit que vous aviez des relations sexuelles”, a répondu Lewis. “Vous êtes un menteur”, a répondu Spelling. “Quand tu es vraiment excité, je peux dire à quel point tes yeux sont beaux. Je n’ai pas vu ses yeux briller comme ça depuis des années. Quand il essaie de m’appeler sur mon s—.”

Spelling et McDermott se sont mariés en 2006 et ont connu de sérieux hauts et bas au fil des ans. À Noël, les fans ont spéculé sur l’état de leur mariage après que McDermott n’est pas apparue dans la séance photo de vacances de sa famille, et en mars, Spelling a été aperçue sans son alliance. Des rumeurs partagées ont été alimentées plus tard dans le mois lorsque l’actrice est restée silencieuse sur son podcast 90210MG après que l’ancienne co-star Jennie Garth se soit émue de son mari, ne faisant aucune mention de McDermott dans la conversation sur les conjoints. Ces rumeurs partagées n’ont augmenté qu’en mai, lorsque ni Spelling ni McDermott ne se sont rendus sur Instagram pour célébrer leur 15e anniversaire de mariage, mais aucune des deux stars n’a officiellement répondu s’ils étaient séparés.