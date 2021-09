Tori Spelling établit des comparaisons avec Khloe Kardashian avec Glam Makeover

Ces stars bercent à la fois les cheveux roux et, sur cette photo, un style similaire.

Et les co-stars de The Help ressemblent tellement à ce réalisateur Ron Howard pris Chastain pour sa propre fille.

Chastain a déclaré à AP que l’incident s’était produit dans un Apple Store, expliquant: “Je me promenais, je me disais:” Oh, c’est Ron Howard. Et puis mon ami était avec moi (et) a dit qu’il s’était tourné vers quelqu’un, il a dit: “Je pense que je viens de voir Bryce.” On se ressemble tellement.”

Bryce a confirmé que l’histoire était “légitime” dans une interview avec Entertainment Tonight, affirmant que son père “était, genre, secoué. Il l’était vraiment”.

“Au début, il me disait : ‘Tu te ressembles vraiment beaucoup'”, a-t-elle déclaré. “Et je veux dire, évidemment, je suis incroyablement flatté, donc c’est génial.”