Tori Spelling exclut son mari Dean McDermott de la carte de vacances familiale au milieu des rumeurs de divorce

Il semble que les choses se compliquent encore pour Tori Spelling et Dean McDermott après que l’actrice de Beverly Hills 90210 a partagé ses photos de carte de vœux sur Instagram sans son ex-mari.

Posant avec Liam 14 ans, Stella 13 ans, Hattie 10 ans, Finn 9 ans et Beau 4 ans –– qu’elle partage tous avec McDermott –– elle et le les enfants exsudaient le sens de « vivre à la campagne » alors qu’ils se tenaient entre un cochon et quelques chèvres. Spelling tenait un poulet alors qu’elle souriait au milieu.

« C’est à nouveau ce temps. Et c’est un pays des merveilles d’hiver chez moi ! Merci, SimplytoImpress.com, d’avoir encore une fois donné vie à notre famille heureuse sur ma carte de vacances préférée. Personne ne se compare à [simply to impress]. Choisir le bon design était rapide et facile, et j’ai pu sélectionner une forme de garniture spéciale et personnaliser le message en un rien de temps. Ils ont un concepteur professionnel qui examine chaque conception de carte pour s’assurer qu’elle est parfaite. Et la livraison a été super rapide ! C’est une carte que nos amis et notre famille [love] ouverture et exposition ! », a-t-elle écrit en légende, ajoutant #FamilyisEverything.

Le dernier mouvement marque le plus que l’actrice a dit (ou laissé entendre) sur l’état actuel de sa relation ces derniers temps. Elle avait auparavant refusé de répondre à des questions concernant son mariage lors de sa visite au Wendy Williams Show, qui était l’invitée de Whitney Cummings. « Quoi? Vous savez que je ne vais pas répondre à cela », a-t-elle déclaré à l’époque. A quoi, le comédien a répondu : « Assez juste, assez juste. »

« Nous avons demandé, je t’aime, c’est quelqu’un qui a des limites fortes et elle contrôle le récit et répond aux questions [we] Je veux lui demander quand elle veut y répondre, et je respecte ça et j’aime ça chez toi », a déclaré Cummings. Une source proche de Spelling a révélé plus tard qu’il n’y avait pas eu de mésentente entre les deux pour les commentaires. « Elle était dans un bonne humeur et heureux d’être là pour Whitney. Ce sont de grands amis. Elle déteste voler et a volé là-bas pour être avec Whitney », a déclaré la source à un autre média.

Depuis quelques temps déjà, des rumeurs de divorce circulent autour du couple. Un rapport de septembre d’un initié proche de la famille a affirmé que la scission officielle était « imminente ». « [She] et Dean ont terminé depuis environ trois mois maintenant. À leur crédit, ils ont essayé… ils ont vraiment essayé. Mais la dépendance sexuelle de Dean est devenue trop forte pour Tori », ont-ils déclaré, précisant que la rupture n’est liée à aucune sorte d’infidélité. « Il n’a absolument pas triché, mais il veut juste du sexe tout le temps. »