Tori Spelling partage une douce histoire à propos de Luke Perry sur ce qui aurait été son 55e anniversaire

Tori Spelling revient sur sa relation spéciale avec Luke Perry à l’occasion de ce qui aurait été le 55e anniversaire de l’acteur. Spelling, qui a joué dans Beverly Hills, 90210 avec Perry, s’est rendue sur Instagram lundi pour partager l’impact que Perry a eu sur sa vie avant sa mort en mars 2019, quelques jours seulement après avoir subi un accident vasculaire cérébral ischémique à la maison. En postant une photo de Perry l’embrassant sur la joue, Spelling a souhaité un joyeux anniversaire à son « ami et frère ».

« Tu me manques tellement. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi », a-t-elle écrit. « Tu étais unique en ton genre. » En rencontrant Perry en tant que « jeune adolescente peu sûre d’elle », Spelling a déclaré qu’il était le premier garçon à la faire « se sentir comme une humaine, une femme et une comédienne ». Tout au long de leurs années à travailler ensemble et à nouer une amitié, Spelling s’est souvenue que Perry l’avait défendue » farouchement « , notamment en allant » se bagarrer littéralement » pour elle lorsqu’elle était dans une relation de violence verbale et en lui parlant des » moments les plus insécurisés d’un adolescent l’angoisse de la vie des filles. »

« Je serai pour toujours ‘chameau’. Le nom que vous m’avez surnommé à cause de mes longs cils », a-t-elle poursuivi, louant Perry pour sa capacité à « faire en sorte que chaque humain se sente confiant, entendu et spécial à la minute où il se rencontre. [him]. » Spelling a décrit l’énergie de la star de Riverdale comme « un amour pur et désintéressé », l’appelant « un donateur dans cette vie impitoyable ».

L’actrice a révélé qu’elle n’avait que deux regrets concernant son amitié avec Perry. « Nous n’avons jamais eu cette soirée familiale Taco Tuesday chez vous {j’ai entendu dire que vos tacos étaient les meilleurs} et que je ne pouvais pas réaliser votre vision et rêver que nos acteurs fassent ce film d’horreur que vous vouliez tellement faire avec eux », a-t-elle déclaré. a écrit. « Désolé, ces deux choses ne sont jamais arrivées. Aujourd’hui, et chaque jour, tu nous manques à tous et tu nous tiens dans nos cœurs. Tout le monde le fait. Tu as fait une forte impression sur cette vie, Lukey. »

L’autre co-star de 90210 de Perry a également rendu hommage à leur défunte co-star le jour de son anniversaire, Ian Ziering publiant une photo de retour avec la légende « Tu me manques mon pote. Joyeux anniversaire LP. » Jennie Garth a partagé une photo intime de leur temps avec des intérêts romantiques sur 90210, écrivant: « Tu me manques mon ami. » Shannen Doherty a également partagé plusieurs photos avec Perry dans son histoire Instagram.