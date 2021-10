Tori Spelling refuse de répondre à une question sur son mari Dean McDermott dans le moment maladroit du «Wendy Williams Show»

Tori Spelling reste muette sur les rumeurs concernant son mariage. Lors d’une récente apparition dans The Wendy Williams Show avec l’hôte invité Whitney Cummings, Spelling a contourné les questions sur elle et Dean McDermott. « Quoi? Vous savez que je ne vais pas répondre à cela », a déclaré Spelling, 48 ans, à Cummings, lorsque Cummings a interrogé l’alun de Beverly Hills, 90210, sur sa relation.

« Assez juste, assez juste », a répondu le comédien. « Nous avons demandé, je t’aime, c’est quelqu’un qui a des limites fortes et elle contrôle le récit et répond aux questions [we] veux demander quand elle veut y répondre, et je respecte ça et j’aime ça chez toi. » L’orthographe répliqua avec quelque chose d’un peu plus sarcastique, disant à Cummings : « Génial, alors qu’est-ce que tu vas me demander ensuite ?

L’actrice était dépourvue de son alliance pendant l’interview. Des sources proches de la production de The Wendy Williams Show ont déclaré à Page Six que Spelling était optimiste et que les membres du personnel de l’émission « ne pouvaient pas dire » qu’il y avait des problèmes à la maison, comme cela a été rapporté ces derniers mois. « Elle était de bonne humeur et heureuse d’être là pour Whitney. Ce sont de grandes amies. Elle déteste prendre l’avion et a pris l’avion pour être avec Whitney », a déclaré la source au média.

L’orthographe se sentirait « piégée » dans son mariage avec McDermott, 54 ans. Le couple a quatre enfants: Liam, 14 ans, Stella, 13 ans, Hattie, 9 ans, Finn, 9 ans et Beau, 4 ans. Leur mariage a été en proie à la controverse du commencer alors que les deux ont quitté leurs mariages précédents pour être ensemble. Ils se sont rencontrés lors du tournage d’un film ensemble. McDermott a également été infidèle dans le mariage, comme le montre leur série de télé-réalité. De plus, les mauvaises décisions financières ont été un énorme problème.

Malgré cela, la famille a récemment été photographiée lors d’un voyage à Disneyland. C’était la première fois depuis des mois que Spelling et où Spelling et McDermott étaient pris ensemble pour la première fois depuis des mois. Avant le voyage à Disneyland, Spelling a été capturée par des paps à l’extérieur du bureau d’un avocat avec un bloc-notes qui contenait les mots «garde», «soutien» et «actifs répertoriés, ajoutant à plus de spéculation sur le divorce.

L’orthographe aurait le plus envie de sortir du mariage. Des sources disent que McDermott fait disparaître des actes après des disputes, laissant Spelling seul avec leurs enfants. Pourtant, les enfants n’ont « aucune idée » de ce qui se passe. Ils se sont mariés en 2006.

Les récents changements apportés à l’apparence physique de Spelling ajoutent également aux spéculations selon lesquelles elle souhaite divorcer. Beaucoup pensent qu’elle a subi un pincement, ainsi que des procédures faciales, beaucoup la comparant à Khloé Kardashian. Avec un nouveau corps et un nouveau visage vient une nouvelle confiance, peut-être ?