Tori Spelling se souvient que Luke Perry allait « se bagarrer » pour elle au milieu d’une « relation verbalement abusive »

Tori Spelling regarde avec tendresse son amie.

Lundi a marqué ce qui aurait été le 55e anniversaire de la co-star de « Beverly Hills, 90210 » de Spelling, Luke Perry, et l’actrice, 48 ans, s’est rendue sur Instagram pour rendre hommage à son copain, à côté d’une douce photo de retour de l’acteur plantant un baiser sur sa joue.

Perry est décédé en 2019 après avoir eu plusieurs accidents vasculaires cérébraux.

« Joyeux anniversaire à mon ami et frère Luke… Tu nous manques tellement », a-t-elle commencé. « Il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi. Tu étais unique en ton genre.

Tori Spelling a rendu hommage à Luke Perry sur Instagram, révélant que l’acteur » s’était bagarré » à propos de sa relation abusive. (.)

Spelling s’est souvenue d’avoir rencontré Perry alors qu’elle n’était qu’une « jeune adolescente peu sûre d’elle » et l’a félicitée d’être le « premier garçon » à la faire « se sentir digne d’être humaine, féminine et comédienne ».

« Tu m’as farouchement défendu. Tu es allé me ​​battre littéralement pour moi quand j’étais dans une relation de violence verbale et tu t’es assis et m’a parlé des moments les plus insécurisés de la vie d’une adolescente angoissée », a-t-elle poursuivi.

La star a également noté que Perry l’avait surnommée « Camel » à cause de ses longs cils.

Spelling et Perry ont joué ensemble dans « Beverly Hills, 90210 ». (Photo de Mikel Roberts/Sygma via .)

« Vous aviez un moyen de faire en sorte que chaque humain se sente confiant, entendu et spécial à la minute où il vous a rencontré », a déclaré Spelling. « Votre énergie était un pur amour désintéressé. Un donateur dans cette vie impitoyable. Votre nature aimante a traversé des décennies. »

Elle a ensuite jailli de la relation de Perry avec ses propres enfants, alors qu’il posait fréquemment des questions à leur sujet dans la conversation et terminait ses messages par « Oncle Luke les aime ».

« En tant que parent, vous avez défini la pratique. Toujours mettre Jack et Sophie en premier. J’ai adoré montrer des photos de Jack en train de lutter et des sacs à main et des pièces que Sophie a conçus et fabriqués », s’est souvenue l’actrice avant de partager une paire de regrets qu’elle avait.

‘Beverly Hills, 90120’ aluns (de gauche à droite) Luke Perry, Tori Spelling, Jennie Garth et Jason Priestley. (Photo de J. Merritt/FilmMagic)

« Nous n’avons jamais eu cette soirée familiale Taco Tuesday chez vous {j’ai entendu dire que vos tacos étaient les meilleurs} et que je ne pouvais pas réaliser votre vision et rêver que nos acteurs fassent ce film d’horreur que vous vouliez tellement faire avec eux », a-t-elle déclaré. mentionné. « Désolé, ces deux choses ne se sont jamais produites. Aujourd’hui, et chaque jour, tu nous manques à tous et tu te tiens dans nos cœurs. Tout le monde le fait. »

L’orthographe a conclu: « Vous avez fait toute une impression sur cette vie Lukey. »