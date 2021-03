Torina ajoute trois points à son casier contre Selaya (2-3)

27/03/2021 à 23:36 CET

Le Selaya et le Torina Ils ont terminé leur participation à la première phase de la troisième division avec un score de 2-3 et une victoire pour l’équipe de Barcena de Pie de Concha. Le Selaya est venu avec l’intention de récolter une autre victoire après avoir remporté à l’extérieur par un score de 0-1 à Solaire. De la part de l’équipe visiteuse, le Torina perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Gymnastique Torrelavega. Après le match de ce samedi, l’équipe locale est restée à la sixième place, tandis que le Torina il est huitième à la fin du match.

Le match a bien démarré pour l’équipe de Barcena de Pie de Concha, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Manu à la 28e minute. Plus tard, il a marqué le Torina, qui s’est distancé par un objectif de Isma à la limite de la fin, à 42. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-2.

En seconde période est venu le but pour lui Selaya, qui s’est approché du tableau de bord avec un but de Élysée à 61 minutes. Mais plus tard, l’équipe visiteuse a augmenté le score grâce à un but de Coq à la 66e minute. Cependant, l’équipe locale à la 78e minute s’est approchée du tableau d’affichage avec un but de Rafa, terminant le temps réglementaire avec un score final de 2-3.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Selaya qui sont entrés dans le jeu étaient Cobo, Diaz Oui Sainz remplacer Manuel, Fernandez Oui Perez, tandis que les changements dans le Torina étaient Jairo, Philippe Oui Christian, qui est entré pour remplacer Ruiz, Javi et Isma.

Au cours des 90 minutes de jeu, un total de neuf cartes ont été montrées. Le Selaya a dû faire face à la sanction de cadres, Rafa, Perez, Ocejo Oui Élysée avec un carton jaune et l’expulsion de cadres (2 jaunes) avec un carton rouge, tandis que les visiteurs ont subi la sanction de Ruiz, Javi et Isma.

Grâce à cette victoire qui a clôturé la première phase de la troisième division, l’équipe de Ateca est resté en huitième position avec 20 points, au lieu d’accéder à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF, après avoir terminé le match et ceux de José Manuel ils occupaient la sixième place avec 29 points, à la place de l’accès à la deuxième phase de qualification à la phase finale pour la deuxième division RFEF.

Fiche techniqueSelaya:Marcelo, Eliseo, Pablo Herrero, Marcos, Ruiz, Arriaga, Perez (Sainz, min.77), Fernandez (Diaz, min.75), Manuel (Cobo, min.45), Rafa et OcejoTorina:Varo, Pacheco, Pablo, Chechu, Manu, Fernandez, Ruiz (Jairo, min.59), Víctor Sánchez, Isma (Christian, min.88), Gallo et Javi (Felipe, min.76)Stade:Le CastañalButs:Manu (0-1, min.28), Isma (0-2, min.42), Eliseo (1-2, min.61), Gallo (1-3, min.66) et Rafa (2-3, min. 78)