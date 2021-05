Torina devient forte à domicile et parvient à battre Ribamontán al Mar (3-1)

08/05/2021 à 19:14 CEST

le Torina a gagné 3-1 contre Ribamontan lors de la réunion tenue ce samedi dans le Municipal El Alpedre. le Torina Il est venu au jeu avec un esprit renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Coin à la maison (0-2) et l’autre avant Revilla dans son fief (2-1). Du côté des visiteurs, le Ribamontán al Mar a dû se contenter d’un match nul contre un contre le Guarnizo. Après le tableau de bord, l’équipe de Barcena de Pie de Concha est troisième à la fin du match, tandis que le Ribamontan est dixième.

La première partie de la confrontation a commencé de manière excellente pour l’équipe de Barcena de Pie de Concha, qui a créé le lumineux grâce à un but de Jairo à la 18e minute. L’équipe locale a de nouveau marqué, augmentant le score grâce à un but de Pacheco à 36 minutes, concluant la première mi-temps avec le score 2-0.

En seconde période, la chance est venue pour lui Torina, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un objectif de Bustamante dans la minute 58. Mais plus tard, Ribamontán al Mar à 68 minutes, il a coupé les distances grâce à un objectif de Piedralba, terminant ainsi le match avec un score de 3-1 au tableau de bord.

Le technicien de la Torina, Ateca, a donné accès au champ à Bustamante, Isma Oui Fernando Castillo remplacer Le coq, Mini Oui chinois, tandis que de la part du Ribamontan, Javi Robledo remplacé Brice, Villegas, Bedia Oui Fernandez pour Martinez, Gonzalez, Ibanez Oui Cagigal.

L’arbitre du match a montré trois cartons jaunes. Des deux équipes, chinois de l’équipe locale et Brice et Villegas de l’équipe visiteuse ont reçu un carton jaune.

Pour le moment, le Torina il obtient 29 points et le Ribamontan avec 18 points.

Le prochain engagement de la deuxième phase de la troisième division pour le Torina est contre lui Barquereño, Pendant ce temps, il Ribamontán al Mar fera face au Castro.

Fiche techniqueTorina:Varo, Manu, Chino (Fernando Castillo, min.80), Pacheco, Mini (Isma, min.71), Víctor Sánchez, Gallo (Bustamante, min.42), Jairo, Pablo, Fernandez et ChristianRibamontán al Mar:Quevedo, Martinez (Brice, min.44), Castanedo, Cagigal (Fernandez, min.74), Ibañez (Bedia, min.74), Pelayo, Alex, Piedralba, Gonzalez (Villegas, min.74), Perojo et Saúl MartínezStade:Municipal El AlpedreButs:Jairo (1-0, min. 18), Pacheco (2-0, min. 36), Bustamante (3-0, min. 58) et Piedralba (3-1, min. 68)